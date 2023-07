Dinamo je završio dva intrigantna transfera: 'Bogdan je poput Jordija Albe, bek koji zabija golove'

Dinamo je ovaj tjedan zgotovio dva interesantna transfera dovevši Ukrajinca Bogdana Mihajličenka (26) iz Anderlechta i Japanca Takura Kaneka (25) iz Sapporoa. Donedavnoga trenera Šahtara Igora Jovićevića pitali smo je li preporučio Ukrajinca Dinamu, s obzirom na to da je prošlu sezonu odigrao za Šahtar.

– Mihajličenko je igrač o kojemu su Dario Šimić, Bimbo (Marko Vukelić, nap. a.) i Dinamova uprava odavno sve znali. Oni su pomno pratili "moju" Ligu prvaka sa Šahtarom: to me baš zadivilo jer sam Darija Šimića susreo zimus u turskoj Antalyji dok smo tamo bili na pripremama – on je znao sve o mojoj momčadi. Dario me samo pitao za karakternu ocjenu Mihajličenka, na što sam mogao reći samo jedno: da je top dečko! – kazao nam je Jovićević, danas trener saudijskog Al Raeda.

Znam ga još iz Zorje

A kakav je Mihajličenko nogometaš, koje su mu kvalitete, pitali smo Jovićevića.

– Mihajličenko je bio igrač Anderlechta, a izabrao sam ga među mnogim drugim lijevim bekovima koje sam tražio s Darijem Srnom. Izabrali smo Bogdana jer mi se odmah svidio svojim načinom igre: dinamičan je, ofenzivan, ima osjećaj napasti prostor, jako dobar tajming i jako nam se isplatio jer je puno utakmica odigrao na visokoj razini – istaknuo je Jovićević pa nastavio:

– Bogdana poznajem iz njegovih najboljih dana u Zorji iz Luhanska. Oni su imali dva najbolja beka u Ukrajini, Mihajličenka i Timčika (sada igrač kijevskog Dinama, nap. a.). Njih su dvojica bila treći bekovski par po napadačkim svojstvima u Europi! Kao noževi su se zabadali, bili su bekovi, a zabadali su se u suparničku obranu kao krila. Mihajličenko je stalno boravio na suparničkoj polovici i napadao prostor poput Jordija Albe; on i zabija golove, i namješta golove. Meni se on savršeno uklopio u momčad. Naime, Bogdan je igrao s Mudrikom, igračem od 100 milijuna eura, i Sudakovom, koji je bio najbolja osmica u Ukrajini. Taj Sudakov isto ima 20 godina kao Baturina i traži ga pola Europe. Bogdan je s njima jako dobro komunicirao, jako dobro prepoznavao prostor, i na kraju – lako je igrati s dobrim igračima.

25.07.2023., stadion Maksimir, Zagreb - Prva utakmica 2. pretkola UEFA Lige prvaka, GNK Dinamo - Astana. Bogdan Mihajlicenko

Jovićević se sa smiješkom prisjetio anegdote iz suradnje s Mihajličenkom. On je naziva taktičkim kaosom.

– Eksperti, skauti, youtuberi, novinari... analizirali su našu igru i njima nije bilo jasno kako Bogdan Mihajličenko kao bek može iz prostora "osmice" dolaziti pred gol u zabijati golove na prvoj stativi. Mudrik se izvlačio po širini jer je sjajan jedan na jedan, a ako je Sudakov negdje "ostao dolje", Bogdan je ulazio na njegovu poziciju i iz nje išao pred gol. Znao sam mu u šali reći: "Nemoj nikome govoriti što radimo!" Zato sam uvjeren da će Bogdan biti vrhunski u Dinamu jer će i u Dinamu surađivati s vrhunskim igračima: s Baturinom u sredini i s krilom – tko će već to biti. I ne samo da će biti pojačanje za Prvu HNL nego je imao i fenomenalnu europski sezonu. Pogledajte naše utakmice s Realom, Celticom i Rennesom – zaključio je Jovićević, koji Bogdana nije mogao povesti u Saudijsku Arabiju jer mu je momčad na toj poziciji popunjena te je u potrazi za vratarom, dvojicom stopera i "šesticom".

Igrao je protiv Miure

A GNK Dinamo na svojoj je stranici predstavio Japanca Kaneka, koji je pojačao konkurenciju na desnoj strani Dinamove ofenzivne linije. Kaneko je potpisao ugovor s maksimirskim klubom i u momčadi će ponajprije konkurirati za mjesto desnog krila iako se dobro snalazi i u ostalim ulogama u ofenzivnom redu.

Četiri i pol godine nastupao je za Hokkaido Consadole Sapporo u elitnom razredu japanskog nogometa, gdje ga je trenirao bivši Dinamov igrač iz sredine 1980-ih godina, Mihajlo Petrović. Kaneko je rođen 30. srpnja 1997. u Saitami. Igrački se formirao na japanskom Sveučilištu Nihon, a od 2019. godine nastupa za Sapporo u elitnoj japanskoj ligi.

25.07.2023., stadion Maksimir, Zagreb - Prva utakmica 2. pretkola UEFA Lige prvaka, GNK Dinamo - Astana.

Kaneko je treći japanski nogometaš u povijesti maksimirskog kluba, a drugi koji je nastupao za prvu momčad. Prethodna dvojica su znameniti Kazuyoshi Miura koji je za Zagrepčane igrao na proljeće 1999. godine i Rintaro Tashima koji je u sezoni 2017./2018. nastupao za Dinamo II.

Zanimljivo je da su se Miura i 30 godina mlađi Kaneko međusobno sučelili na terenu. Bilo je to u kolovozu 2020. godine u utakmici japanskog Liga kupa, kad su Sapporo i Yokohama odigrali 1:1. Miura je tom prilikom bio kapetan Yokohame, ali dalje su ipak prošli Kaneko i Sapporo.

– Jako sam sretan i zadovoljan dolaskom u ovako respektabilan europski klub. Dugo smo radili na ovom transferu i drago mi je da je konačno sve zaključeno s pozitivnim epilogom, kako za mene tako i za klub. Dinamo je moj prvi iskorak u europski nogomet, a znam da je klub u Europi već dugi niz godina vrlo konkurentan i da protiv njega nitko ne može unaprijed računati na bodove. Također znam da je konkurencija u samoj momčadi vrlo snažna, izazovna, no ne bih došao ovdje da ne volim izazove. Prvi sljedeći za mene osobno bit će dokazati se, kako samom sebi tako i klupskom vodstvu i navijačima. Siguran sam da ću opravdati povjerenje koje mi je ukazano i da ću na Maksimiru doživjeti mnogo lijepih trenutaka – rekao je Takuro nakon potpisivanja ugovora.