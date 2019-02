Bjelica otkrio kako su ga igrači htjeli prevariti i progovorio o isključenju

Dinamo je otvorio novo poglavlje svoje povijesti. Nakon prezimljavanja u Europi Nenad Bjelica je rekao da tu ne želi stati, da želi ići i dalje, i u tome je uspio. U uzvratnom susretu šesnaestine finala Europske lige Dinamo je pobijedio Viktoriju s 3:0 i tako nadoknadio 2:1 zaostatak iz prve utakmice. Lijepo ispunjeni Maksimir vidio je čudesnu, pametnu, lukavu, discipliniranu i kvalitetnu igru Dinama koji je potpuno nadigrao češku momčad.

Publika je bila 12. igrač

Imali su plavi taj vjetar u leđa s tribina, ali protiv sebe su imali tradiciju koja kaže da takav rezultat iz prve utakmice nikada nisu nadoknadili. Imali su protiv sebe i ozbiljnog suparnika, što god tko mislio o Viktoriji, riječ je o ozbiljnoj momčadi koja nije morala čekati prezimljavanje kao ‘ozebli sunce’, već je to redovno uspijevala. Dinamo je krenuo odlučno, hrabro je napao i već nakon 15 minuta stigao u vodstvo. Petković je čudesno okrenuo svog čuvara pa petom vratio u sredinu, Olmo pustio kroz noge, a Oršić zakucao pod prečku i Dinamo je u tom trenutku imao prolaz. I nisu plavi stali, pokazali su Česima koliko znaju biti opasni iz prekida. Ubacio je Hajrović, a na prvoj vratnici krasno skočio Emir Dilaver i zabio za 2:0, te još više 34. minuti otvorio vrata osmine finala koju je Olmo gotovo potpuno otvorio, no nešto je morao i gostujući vratar obraniti. No, i ovo je bilo poluvrijeme kakvo smo samo poželjeti mogli, osim što je čudni sudac u 42. isključio Bjelicu pa je do kraja trener plavih uz nas gledao što se događa na travnjaku. U nastavku je Dinamo imao još nekoliko situacija u kojima je mogao ‘zacementirati’ svoju pobjedu i prolaz, a to je i uspio u 73. minuti novom krasnom akcijom: na dodavanje Oršića junak Petković pospremio je loptu prod prečku. Potrčao je niz stepenice veseli Bjelica i mirno dočekao kraj i slavlje sa svojim igračima, koji su išli od tribine do tribine i pjevali, skakali i zasluženo se veselili. Plavima je morao čestitati i trener Viktorije.

– Ovu je utakmicu odlučila snaga ofenzive. Svi su naši igrači odigrali ispod onoga što mogu. Navijači su ovdje bili jako bitni, imalo je to puno utjecaja na ovu utakmicu, oni su 12. igrač. Hrvatska je poznata po tome da zna napraviti dobru atmosferu i ovo je jedan od primjera navijanja. Čestitam Dinamu i želim mu da ode još dalje i da onda moći reći da smo poraženi od pobjednika EL-a – rekao je Vrba i dobio pljesak, ali ni približan onome kakvog je u novinarskoj loži dobio Bjelica.

– Naša je pobjeda više nego zaslužena, 98 minuta smo imali vrhunsku koncentraciju, vrhunsku agresivnost i disciplinu, a mislim da su dečki uživali u atmosferi. Nije bilo lako naći taj balans, ali zabili smo tri lijepa gola, imali jako puno dobrih situacija, a veseli što suparnik nije imao ni šansu, a to na ovoj razini znači da smo odradili perfektan posao. Svaka čast igračima, navijačima, svima kojima vole Dinamo – pričao je Bjelica koji je isključen, no kaže da to nije napravio namjerno.

Igrači ga pokušali prevariti

– To bih napravio da je trebalo probuditi momčad, a momčad je bila koncentrirana i nije bilo potrebe. Ma nisam ništa spektakularno ni napravio, poštujem odluku suca, dobro je odradio svoj posao. Nije mi bio problem gledati s tribine, sa svojim pomoćnicama sam sve dogovorio u poluvremenu. U 40 utakmica u Dinamu ovo mi je prvo isključenje, u Italiji bi ih bilo barem šest, dakle napredujem, haha.

Dečki su slavili u svlačionici, no nisu uspjeli u jednoj namjeri.

– Pokušali su me prevariti pa da dobiju sutra slobodni dan, no radit će navečer, a ne ujutro.

Bruno Petković dobio je malo kritika zbog grešaka u prvoj utakmici, a sada je bio maestralan.

– Da, bio je svom najboljem svjetlu. On je vrhunski profesionalac i igrač te sjajan dečko. Nakon Anderlechta sam rekao da će biti igrač za našu reprezentaciju, on stalno napreduje i vjerujem da će biti tamo gdje pripada, pogotovu kad Hrvatska nema veliki izbor na toj poziciji. Želim da mu se to dogodi i da ovako nastavi, da pokušava svaki dan biti sve bolji. Sad mu se događaju lijepe stvari zahvaljujući tome kako radi.

Danas je ždrijeb osmine finala.

– Nisam gledao tko je prošao, vidjet ćemo, sad može svatko svakoga dobiti, protiv svih momčadi ćemo imati šanse iako će svi oni biti favoriti u odnosu na nas. Ali, favoriti ne polaze uvijek, vjerujem u svoje dečke – kazao je Bjelica i zaključio:

– Da, ovo mi je najveća i najdraža pobjeda u karijeri, ali se na tome ne želim zaustaviti...

