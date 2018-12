Dinamo je jedini klub iz regije koji će igrati proljeće u Europi

Remijem protiv Anderlechta (0:0) na Maksimiru Dinamo je zaključio iznimno uspješnu nogometnu godinu u kojoj se u domaćem prvenstvu okitio dvostrukom krunom, dok je u Europi napravio značajan iskorak i nakon gotovo pola desetljeća “prezimio” u Europi.

Malo je onih koji su vjerovali da će europski nastup biti tako dobar da će baš ovaj Dinamo postati prva hrvatska momčad koja je natjecanje po skupinama završila bez poraza.

Štoviše, mnogi su sumnjali u to da će se uopće izboriti nastup u skupinama. Sjetite se samo Jeličićeva obećanja da će u čarapama voditi emisiju ako modri prođu kvalifikacije.

Izvlačimo Krasnodar?

No kvalitetna selekcija i dovođenje dobrog trenera napravili su čuda pa je Dinamo od “kante za napucavanje” postao relevantan faktor u Europi i momčad koju će mnogi poželjeti izbjeći u ždrijebu.

Uspjeh ove generacije velik je samo kad se u obzir uzme činjenica da se desetljećima čekao ovakav podvig i da je napokon skinut taj teret s leđa, a kad se pogleda infografika koju smo priredili, a na kojoj se vidi koje države i koji gradovi će imati svoje predstavnike i u 2019. godini, jasno je da samo ušli u elitu.

Naime, puno bogatiji klubovi, koji dolaze iz većih gradova, neće imati svoje predstavnike. Pa su tako među velikim gradovima koji neće imati predstavnika u ždrijebu na proljeće: Moskva, Beograd, Sofija, Bukurešt, Bern, Bordeaux, Kopenhagen, Bruxelles, Marseille, Monte Carlo, Helsinki, Stockholm, Berlin...

Gledajući susjedne države, samo je bogata i nogometno moćna Italija s pet predstavnika bolja od nas.

Kad je prošle godine Maribor izborio skupinu LP-a, a Dinamo taman ispao od Skenderbeua u kvalifikacijama Europske lige, Slovenci su se šalili i “tješili” zagrebačke navijače: “Dinamovci, nemojte biti tužni zbog ispadanja, Liga prvaka vam je i dalje blizu, skoknite do Maribora.”

Sada im mi, također u šali, možemo uzvratiti: “Slovenci, poželite li i početkom 2019. godine gledati europske utakmice, i to one s najelitnijim klubovima, skoknite do Zagreba.”

Borba za cijeli HNL

Navijači zagrebačkog Dinama s nestrpljenjem će čekati ponedjeljak i 13 sati kad se u Nyonu održava ždrijeb, a kao i uvijek, prognoze i kalkulacije već su započele. Pa su tako matematičari izračunali da će, statistički gledano, modri najlakše izvući Krasnodar ili Lazio, i to naprosto zato što ta dva kluba imaju po tri “preskoka” u ždrijebu.

Krasnodar ne može igrati protiv Zenita (ista država), Seville (bili u skupini) i kijevskog Dinama (politička situacija), dok Lazio ne može na Eintracht (ista skupina) i Napoli, odnosno Inter (ista država).

Rezimiramo li što su dosad plavi napravili, možemo biti doista zadovoljni jer su u samom vrhu po učinku u Europskoj ligi. Naime, više bodova od plavih, koji su ih osvojili 14, imaju samo Salzburg i Eintracht (18) te engleski giganti Arsenal i Chelsea (16). Modra obrana, koju su uglavnom predvodili Theophile i Dilaver, bila je među najboljima, primila je samo tri gola, a manje puta od Dinama kapitulirali su samo Arsenal i Betis (2).

Dani Olmo po mnogima je najbolji igrač ovog Dinama, a to potvrđuje i njegova odlična statistika. Pa je tako Španjolac prvi dribler EL-a. Predriblao je suparnike 19 puta, koliko i Loftus-Cheek, ali iz 37 pokušaja, dok je igraču Chelseaja trebalo 40 pokušaja. A s obzirom na to da ih je izluđivao driblinzima, onda je logično da su ga zaustavljali prekršajima pa je on tako drugi najfauliraniji igrač.

Na kraju balade možemo istaknuti da se nadamo da će modri i na proljeće nastaviti u istom ritmu, posebno jer svojim nastupima mogu pomoći i cijeloj ligi.

Naime, Hrvatska je trenutačno 17. na ljestvici, a 15. mjesto nosi dva predstavnika u Ligi prvaka u sezoni 2020./21. Modri će se za to boriti protiv švicarskog Züricha, ali i protiv dva češka kluba – Viktorije Plzen i Slavije iz Praga. Zasigurno da će biti teško, ali ova sjajna generacija već se upisala u povijest i pokazala da je spremna za velika postignuća, pa čak i čuda.