Dinamo ima puno glavobolja, ali imaju ih i Peras i Barišić jer su dobili mnoštvo uvreda

Nitko ne ostaje nepobjediv protiv Gorice 22 puta. Malo šale, iako Dinamu nije do šale jer je nakon 21 odigrane utakmice protiv Gorice od koje niti jednom nije izgubio, u tom 22. susretu upisao je prvi poraz. Nisu plavi taj poraz zaslužili po prikazanom, ali i to je dio nogometne igre. Nitko Zagrepčanima nije kriv što nisu iskoristili svoj dobar početka, dominaciju, što nisu znali zadržati vodstvo kad su do njega već nekaako došli, što su primili dva pogotka u završnici.

Dinamo je krenuo jako dobro, s visokim pritiskom, nije Gorici dao 'disati', brzo joj je oduzimao loptu i kretao u napad. Već u trećoj minuti Bulat je pucao iskosa, Banić obranio, u osmoj su lijepe prilike imali Ademi i Ljubičić, prvo je Ademijev udarac pogodio Banića u glavu, Ljubičićev prvi pokušaj završio je u bloku, a treći u Banićevim rukama.

Ademi donio nadu

U 15. minuti plavi su tražili jedanaesterac nakon pada Baturine, no dobili su samo udarac iz kuta.

Gorica se malo probudila nakon 20 minuta, prvo je bilo gužve Nevistićem iz koje se nije ništa dogodilo, kao ni potom nakon greške Bernauera, pa je zaprijetio Mitrović, no Nevistić s tim pokušajem nije imao problema.

U 32. minuti nova velika prilika za Dinamo, Ljubičić se lijepo okrenuo na lijevoj strani, dao Drmiću koji je u toj dobroj prilici loše reagirao, pa je u novom napadu Mišić lijevom nogom neprecizno pucao.

Potom se igra prilično umirila da bi sa 16 metara u 45. minuti pucao Vidović, no malo pored vratnice.

U drugi dio Jakirović je uveo Špikića i Moharramija, Špikić je već u prvoj minuti bio blizu pogotku, odlično je pucao, a Banić nekako uspio obraniti. Vratar Gorice imao je lakši posao kad je nešto kasnije pucao Bulat. Puno je bio opasniji pokušaj Baturine, no lopta je prošla pored vratnice. Pokušao je Baturina i u 60. minuti, sad je Banić obranio tu bombu.

I onda u 63. minuti pogodak, Bulat je krasno prošao kroz redove Gorice, odigrao povratnu loptu koju je majstorski pod prečku poslao kapetan Ademi.

No, vodstvo Dinama nije dugo trajalo, u 71. m-inuti nakon jedne odbijene lopte sam je na sedam, osam metara ostao Vujnović i volejem neobranjivo pogodio nakon što je u igri bio manje od dvije minute. A Dinamo je bio na prvom mjestu HNL-a samo osam minuta.

Na drugoj je strani Špikić pogodio vratnicu, no onda je označeno i zaleđe, pa je Baturina pucao malo preko prečke. Potom se Mišić krasno prošetao kroz obranu Gorice, ali je pucao u blok.

Grčevito se branila Gorica, Dinamo je napadao svom snagom, ali do pobjede nije stigao, no stigao je do poraza, Ante Matej Jurić u sudačkoj je nadoknadi nakon polukontre i odličnog proigravanja Solde pogodio za veliko slavlje Gorice i njenu prvu pobjedu nad Dinamo koji sada ima glavobolje. Možda ih imaju i predsjednik Dinama Mirko Barišić i predsjednica Uprve Vlatka Peras jer dobili su puno uvredljivih riječi navijača na središnjoj tribini kad je utakmica završavala.

Ponovno neprimjerene pjesme

A bit će i kazni za plave, zbog bakljade BBB-a, ali i ustaških pjesama.

No, to je manja briga za Segeja Jakirovića, on mora brinuti o rezultatu koji je ponovno izostao.

- Tužan sam nakon ovog poraza. Kontrolirali smo cijelu utakmicu, krenuli smo dobro od prve minute i imali dobrih akcija. Na tome smo inzistirali. Izmjenama u poluvremenu smo željeli više prodornosti na desnoj strani. Poveli smo i nejasno mi je kako ne možemo obraniti jedan običan centaršut. Evidentno je bilo da će tako igrati, ali nismo to napravili kako treba. To nam je očiti problem i to treba reći. Na kraju je utakmica ušla u otvorenu trku i tu smo kontrolirali, ali nismo zabili gol pa smo ga iz kontre. Čestitam Gorici - ljutit je i tužan bio Jakirović koji je dodao:

- Šta mi vrijedi što sam ljutit kad mi prosipamo bodove. U analizi se sve zna što tko radi, ali uvijek postoji taj ljudski faktor, hoćeš li prepoznati situaciju ili nećeš. Mi ih nismo prepoznali i kapitulirali smo.

- Povijesna je ovo večer jer je ovo prva pobjeda Gorice protiv Dinama i moje velike čestitke momčadi. Dečki dokazuju ono što ja kao papiga ponavljam, karakter i strast ove momčadi zaslužni za ovu pobjedu - s pravom se veselio trener Gorice Dinko Jeličić.