Dinamo ima nekoliko upitnika oko igračkog kadra. Situacija s Kačavendom je potpuno apsurdna

U petak kreće nova sezona naše nogometne lige, još je samo nekoliko dana do te prve utakmice i susreta Dinama i Istre 1961 u Maksimiru. Iza Dinama je konačno dugi odmor jer je svojim koeficijentom i uz malo sreće preskočio europska pretkola i u play-offu Lige prvaka igrat će tek 20. ili 21. kolovoza. Njegovi konkurenti, Rijeka, Hajduk i Osijek, već su odradili prve europske utakmice drugog pretkola, u četvrtak će dan prije starta plavih u HNL-u odraditi i uzvratne.

Iza Dinama su i dobre pripreme, u preostalih nekoliko dana trener Sergej Jakirović glancat će još neke detalje, popravljati ono što je uvidio kao manjkavosti, dotjerivati neke akcije kako bi dobro krenuli u novu sezonu i u tri utakmice HNL-a uzeli devet bodova te tako s puno samopouzdanja ušli u borbu za Ligu prvaka.

Pavić pokazao veliki potencijal

Pripreme koje su plavi obavili i u Austriji i dvije tamošnje utakmice nisu mogle dati objektivnu sliku jer su stalno igrale kombinirane momčadi. Pravu sliku o stanju plavih nije dala ni maksimirska 3:0 pobjeda nad Vardarom jer makedonski klub nije bio ravnopravan suparnik. Iako, s druge je strane i dobro došao jer se uglavnom branio, kao što će se u HNL-u protiv Dinama braniti veći dio klubova, pa se moglo uvježbavati probijanje takvog bloka, i to su plavi odradili na dobar način.

Prva utakmica sa Šahtarom kad su igrale kombinirane momčadi s puno mladih igrača dala je ponovno naslutiti da u redovima Dinama ima mladih igrača koji već sutra mogu pomoći prvoj momčadi, najviše su pokazali Noa Mikić kao desni bek te Branko Pavić u sredini, ali još je nekoliko njih pokazalo sjajan potencijal.

Od druge utakmice sa Šahtarom, na glavnom maksimirskom travnjaku očekivali smo otkrivanje istine o plavima, barem dobrim dijelom jer sudarile su se dvije prve momčadi, Šahtar je jak, stalni sudionik Lige prvaka i pravi test za Dinamo. I ne možemo biti nezadovoljni viđenim od plavih. U prvom su poluvremenu bili ravnopravni, imali su prilike za pogodak, doduše imao ih je i Šahtar, ali protiv tako jakog suparnika već je dobitak kad se igra ravnopravno. U nastavku je bilo slično, Šahtar je bio nešto opasniji i poveo s 2:0, taj drugi pogodak nije trebao plavima, ispali su naivno, željeli uhvatiti suparnike u zaleđu, bez da je to bilo organizirano pa su kažnjeni. No plavi nisu odustajali i iz dva jedanaesterca preko Petkovića stigli su do lijepih 2:2.

Dakle, istina je da je Dinamo već sad u prilično dobrom stanju, a iskočili su Arber Hoxha svojim prodorima te Ivan Nevistić na vratima Dinama. To što je vratar među najboljima ne znači da je Dinamo bio loš jer isto tako je u redovima Šahtara njihov vratar bio među istaknutijima. I tu treba pohvaliti mladog Branka Pavića koji je odigrao jako dobro, bez imalo straha, s odličnim rješenjima. Hoxha je bio najbolji na lijevom krilu, dok je Pjaca igrao ponovno na desnom i vidjelo se da mu ta strana baš i ne odgovara, da ulazi na 'krivu' nogu.

Od novih igrača još smo vidjeli stopere Mmaeea te malo manje Torrentea, zasad se Samy Mmaee više svidio iako je kraće s plavima. Uz Theophilea bi se mogli naigrati obojica, to prije jer se Bernauer u subotu ozlijedio na lošem maksimirskom travnjaku, a težinu ozljede tek ćemo vidjeti nakon detaljnih pregleda.

Apsurdno s Kačavendom

Do petka je još malo vremena, plavi još nisu riješili pitanje desnog krila (Špikića ni sad nije bilo u zapisniku), još se na toj poziciji čeka neko novo ime. Kao što se čeka i što će biti s Lukasom Kačavendom. Taj je dečko 'ni na nebu ni na zemlji', Dinamo ga nije kupio od Lokomotive, nije ga još službeno ni posudio, a trenira s plavima i igrao je u pripremnim utakmicama i pokazao da je potpuno zdrav i spreman. U ovom je trenutku igrač Lokomotive i on, ne promijeni li se nešto ovih dana, ne može igrati protiv Istre, no mogao bi igrati za Lokomotivu u nedjelju na Rujevici protiv Rijeke bez da je trenirao s lokosima. Prilično apsurdno, ali valjda postoji nekakav plan do petka i utakmice s Istrom, u koju Dinamo ulazi prilično spreman, iako su pripremne utakmice drukčija priča od natjecateljskih.