Dinamo i Oršić su Mourinhu napisali otkaz, Spursi ga samo potvrdili

Iako svi pričaju o osnivanju Superlige, vijest koja je odjeknula nogometnim svijetom je i otkaz Joseu Mourinhu (58). Naime, Tottenham je razriješio dužnosti Portugalca i cijeli njegov stručni stožer koji je momčad vodio 17 mjeseci.

Spurse je preuzeo u studenome 2019. kada je zamijenio Mauricija Pochettina, a sada će u potragu za novim angažmanom. Jedan od glavnih razloga otkaza Joseu je i ispadanje u osmini finala Europske lige porazom od Dinama, a momčad će do kraja sezone voditi pomoćni treneri Ryan Mason i Chris Powell. Mourinho ostavlja Spurse na sedmom mjestu prvenstvene tablice, s 24 boda manje od vodećeg Manchester Cityja protiv kojeg u nedjelju igra u finalu Liga-kupa na Wembleyu. No, Mourinha ondje neće biti, barem ne kao trenera.

Oršić mu je napisao otkaz

No, dojam je da se okidač za njegovo smjenjivanje dogodio u Maksimiru. Na stadionu koji je Mourinho nazvao dobrim doživio je debakl i to mu u klubu nisu mogli oprostiti. U našim razmjerima, Dinamo je veliki klub, i to doista i jest, pogotovu kad se pogledaju zadnje tri europske sezone. No, u očima bahatih Engleza Tottenham je ispao od “tamo nekog Dinama”. Ma ne samo ispao, doslovno je dotučen.

Još je gora za Mourinha činjenica da je u prvoj utakmici osmine finala Europske lige kod kuće pobijedio s 2:0 i imao, činilo se, lagani poslić u uzvratu u Zagrebu protiv momčadi čiji trener, kako su to Englezi pisali, vodi momčad iz zatvora, aludirajući na presudu Zoranu Mamiću koji je prije toga dao ostavku na mjesto trenera.

No, plavi su u zagrebačkom uzvratu igrali jako pametno, možda i najpametnije dosad, nisu srljali ni ostavljali prostora Mourinhovim zvijezdama, a u drugom poluvremenu Engleze je “načeo” Oršić svojom prvom majstorijom, pa onda sedam minuta prije kraja osnovnog dijela bombom potpuno poništio prednost Tottenhama, a potom je u produžecima zabio i treći gol, postigavši time hat-trick. Istina, na kraju je svojim bravurama plave spašavao i Livaković, ali svi su oni ginuli za jedan jedini cilj – da idu dalje.

Na kraju je slavlje bilo veliko, stigli su i navijači pred stadion i čekali sjajnu momčad plavih koja je u svlačionici primila čestitke i od samog Mourinha.

– Dinamo je pokazao da ima sve, da se bori, da ima srce, snagu i želju, da ima muda, i zasluženo ide dalje – sipao je Mourinho komplimente na račun plavih. Otišao je i u njihovu svlačionicu i zapljeskao im na svemu što su pokazali u tom susretu.

Da je uspješno prošao kroz Zagreb, na što su svi računali, ostao bi igri za osvajanje Europske lige jer momčad koja vrijedi više od 700 milijuna eura (za razliku od Dinama čija je vrijednost 103 milijuna) ima kapacitete za osvajanje tog trofeja. I sigurno ga ne bi smijenili. Osvajanjem Europske lige izborio bi izravni ulazak u skupinu Lige prvaka sljedeće sezone. No, nadovezali su se i lošiji rezultati u Premijernoj ligi, sve je dalje od Lige prvaka, iako je sad upitno hoće li se ta liga igrati i u kakvom formatu s obzirom na osnivanje Superlige. No, i tu navodno ima dima.

Nije htio Superligu

Navodno je otkazu kumovala i svađa s klupskim predsjednikom Danielom Levyjem koji je Tottenham odlučio priključiti novom europskom natjecanju – Superligi, a Mourinho je bio veliki protivnik toga.

– Jose i njegov stručni stožer bili su s nama u nekima od najizazovnijih vremena za naš klub. Jose je pravi profesionalac, a takav je bio i tijekom pandemije. Uživao sam raditi s njim i žalim što stvari nisu onakve kako smo to obojica zamislili. Uvijek će biti ovdje dobrodošao i željeli bismo zahvaliti njemu i njegovu stožeru na svem doprinosu – rekao je predsjednik Levy.

Daily Mail dodaje da će predsjednik pokušati dovesti Juliana Nagelsmanna koji mu je najveća želja.

U međuvremenu, Mourinho računa koliku bi odštetu trebao dobiti, a neki mediji pišu da bi mu Tottenham trebao isplatiti čak 40 milijuna funti, no na kraju će to biti gotovo upola manje, 23 milijuna, čak nije posebno važno je li riječ o funtama ili eurima. To je sad njihova stvar, nama je bilo lijepo slušati Mourinhove hvalospjeve našem prvaku i hrvatskom nogometu.