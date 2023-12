Desetljeće obavijeno velom tajne: Bizarni skandali obilježili su tragediju Michaela Schumachera

Prije deset godine, 29. prosinca 2013. slavni vozač Formule 1 doživio je tragičnu skijašku nesreću. Nakon što je više od desetljeća za volanom jednog od najopasnijih strojeva na svijetu gradio svoju svjetsku slavu, život mu se promijenio tog kobnog dana. Michael Schumacher je odlučio stati na skije i spustiti se padinom usprkos lošim vremenskim uvjetima. Pritom je glavom udario u kamen i helikopterom je prevezen u bolnicu, a nedugo zatim pao je u komu.

Kasnije se iz nje probudio, no do danas cijeli slučaj kao i razvoj njegovog zdravstvenog stanja ostaju obavijeni velom tajne. Posljedica je to odluke obitelji koja je pristup legendarnom vozaču ograničila tek na nekoliko bliskih prijatelja i članova obitelji. Njihove su izjave o Michaelu uglavnom sa istome tragu: To nije šampion kojeg se sjećamo. Tako je njegov brat Ralf nedavno izjavio: "Nažalost, život nije uvijek fer. Nedostaje mi moj Michael iz tog vremena. Život je ponekad nepošten."

GALERIJA Staza u Imoli pod vodom: Osoblje žurno evakuirano u strahu od novih žrtava

Očekivano, ovakva situacija ne smanjuje želju obožavatelja da saznaju što se događa sa jednim od najvećih lica sportskoga svijeta u proteklih nekoliko desetljeća. Gdje postoji potražnja, postoji dakako i ponuda, a nekolicina je u tome tijekom proteklog desetljeća bila spremna otići osobito daleko i koristiti sva sredstva kako bi barem nakratko došli do dijelova života tragično unesrećenog Michaela.

Već su prvih dana nakon nesreće uslijedili pokušaji pojedinaca da se približe vozaču. Jedan je novinar, prerušen u svećenika, pokušao ući u bolničku sobu pretvarajući se da namjerava blagosloviti vozača. Svega šest mjeseci kasnije, u drugom pokušaju, ukradena je bolnička dokumentacija i objavljena je fotografija unutrašnjosti Schumacherove kuće. Jedan od čelnika kompanije za spašavanje helikopterom koja je Schumacher prevezla iz francuske u švicarsku bolnicu pokušao je ukrasti dokumentaciju i prodati je europskom medijskim kućama za 50 tisuća eura, piše Daily Mail .

VEZANI ČLANCI:

Francusko tužiteljstvo je prema IP adresi računala korištenog u krađi uspjelo pratiti digitalni otisak do glavnog operatera za spašavanje helikopterom u Švicarskoj. Tvrtka je potvrdila da su zaprimili dokumentaciju, no čvrsto su poricali ikakav oblik sudjelovanja u krađi. Daljnjom istragom došli su do čelnika koji je uhićen i smješten u zatvor u Zurichu.

Zatim je uslijedio šok. Svega nekoliko sati prije no što se trebao pojaviti pred sudom, policija je pronašla njegovo beživotno tijelo obješeno u ćeliji. Ime, dob i nacionalnost osobe nisu poznate, no prema navodima tužitelja u Zurichu, djelovao je sam, a nisu postojale nikakve indikacije da je psihički nestabilan ili suicidalan.

Godinu dana kasnije novi problem se pojavio, a uključivao je fotografiju iz Schumacherove kuće koju je snimio 'neimenovani prijatelj'. Navodno je fotografija bila ponuđena po cijeni od čak milijun eura. Ovoga puta interveniralo je njemačko tužiteljstvo te proglasilo fotografiju oblikom kršenja privatnosti. Fotografija nikada nije objavljena, a do danas ne postoje javno dostupne fotografije Schumachera nakon nesreće.

VEZANI ČLANCI:

Jedan od najsramotnijih trenutaka u cijeloj priči nakon nesreće dogodio se upravo ove godine. Njemački magazin Die Aktuelle objavio je tiskano izdanje s Schumacherovim likom na naslovnoj strani, tvrdeći da su dobili prvi intervju s vozačem nakon njegove nesreće. Dakako, pitanja o tome kako je magazin uspio nagovoriti vozača da pristane na razgovor, obzirom na njegove ozljede i napore njegove obitelji, odmah su počela kružiti.

U članku je "Schumacher" izjavio kako mu se cijeli život promijenio i kako je to bio "užasan dan za njegovu suprugu, djecu i ostatak obitelji". "Bio sam toliko teško ozlijeđen da sam mjesecima ležao u umjetno induciranoj komi jer u suprotnome moje tijelo ne bi moglo izdržati takve povrede", rekao je "Die Aktuelle Schumacher".

Cijela priča je s razlogom bila čudna. Magazin je naposljetku priznao da su citati izmišljeni te da nikada nisu razgovarali s njime ili njegovom obitelji. Magazin je zapravo koristio umjetnu inteligenciju kako bi proizveo intervju. Posljedice su bile brze i žestoke. Urednica Anne Hoffmann je momentalno dobila otkaz, a medijski stručnjaci proglasili su ovaj postupak "gotovo previše glupim da bi bio istinit". Obitelj Schumacher je odlučila da neće tužiti izdavača magazina.

VIDEO Hrgović po povratku: Sad sam 100 posto siguran da ću se u 2024. boriti za naslov