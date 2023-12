Tuga Schumacherove obitelji i prijatelja: 'To više nije Michael kakvog pamtimo'

Upitnik. I dalje on stoji iznad imena Michela Schumachera (54), i to puno desetljeće od skijaške nesreće iznad francuskog Méribela. U petak 29. prosinca bit će točno deset godina otkako je 2013. sa sinom Mickom, tada 14–godišnjakom, odskijao tek koji metar pokraj staze te pri padu udario glavom u stijenu. Na glavi je bila kaciga, ali ozljede mozga bile su toliko teške da se nakon toga više nikad nije pojavio u javnosti. Što se dogodilo te nedjelje oko 11 sati, tek nešto prije ručka, koji je dolje u kolibi u Méribelu pripremala supruga Corinna, za kćer Ginu Mariju i dečke koji su na skijanju, više-manje, znamo, no sve ostalo nakon toga, punih 3648 dana, samo su nagađanja. Dvije operacije usred noći, kirurzi koji buše rupe u lubanji ne bi li smanjili pritisak na mozak, očevici koji tvrde da je nakon nesreće ustao i na nogama napustio mjesto nesreće žaleći se samo kako je malo smušen, mjeseci u komi, procjene da ima tek deset posto šanse da se posve oporavi, nagađanja i kako je posve paraliziran i u invalidskim kolicima... Što je točno, a što nije?

Obitelj ne odustaje

– Michael je danas drugačiji, ali je s nama. Svakog dana pokazuje koliko još snage ima u njemu. Držimo se kao obitelj. Živimo zajedno, radimo terapiju. Činimo sve kako bi se Michael osjećao bolje i da mu bude što ugodnije. Što god da se događalo, učinit ću kao supruga sve što mogu. Svi ćemo. I nastavit ćemo sa svojim životima – ispričala je prije dvije godine supruga Corinna sa suzama u očima pa dodala:

GALERIJA Staza u Imoli pod vodom: Osoblje žurno evakuirano u strahu od novih žrtava

– Michael nas je uvijek štitio, a danas mi štitimo njega. Bio je uvijek zabavan i to me privuklo. Naravno, nedostaje nam Michael svakog dana. I ne nedostaje samo meni nego i djeci, obitelji, svojem ocu, svima oko obitelji. Svima nedostaje Michael, ali Michael je tu. Drukčiji, ali je tu, i to nam daje snagu... – ispričala je Corinna.

Sin Mick, koji je krenuo očevim putem, iza sebe već ima 43 starta na utrkama formule 1, rekao je:

– Sve bih dao da mogu s ocem razgovarati o utrkivanju.

Što se točno događa s Michaelom Schumacherom, sedmerostrukim prvakom svijeta, najuspješnijim vozačem svih vremena, za čije ime su čuli u svakom kutku na planetu, može se, eto iz ovakvih vrlo rijetkih obiteljskih istupa, iščitati. Nije dobro. Pristup kući Schumacherovih nemaju ni njegovi najbliži suradnici. Jedan od rijetkih koji ga posjećuje je njegov prijatelj, nekoć bivši šef u Ferrariju, Jean Todt (77). On je prošlog tjedna za L'Équipe ispričao:

– Michael je tu, pa ne mogu reći da mi nedostaje. No, on jednostavno nije Michael kakvog ga pamtimo. Drukčiji je, njegov je život danas drukčiji, o njemu se brinu supruga i djeca, štite ga, a ja imam privilegij dijeliti vrijeme s njime. I to je sve što ću reći. Nažalost, nakon sudbine koja ga je sustigla prije deset godina, on nije više Michael kojeg smo poznavali u formuli 1 – kazao je Todt.

VEZANI ČLANCI:

Jean Todt ljetos je nakon dugogodišnje veze oženio, ni više ni manje, nego – Bond djevojku Michelle Yeoh iz filma "Sutra nikad ne umire" s Pierceom Brosnanom kao Jamesom Bondom. I upravo je Michael Schumacher u vezi prijatelja i bivšeg šefa te imenjakinje malezijske glumice, imao – prste. O kakvom se prijateljstvu radi, ispričao je svojedobno za Večernji list, vrlo otvoreno, i sam Jean Todt, uz ledenu kavu u Savskoj, dolje u prizemlju zagrebačkog Westina.

– Michel i ja bili smo u Šangaju. Znam i točan datum kada sam upoznao Michelle Yeoh, bio je 4. lipnja 2005. Nabavio sam njezin broj, ali tu sam stao, nisam znao što sad s njime... – krenuo je priču Todt pa nastavio:

– Želio sam joj se nekako javiti, stupiti s njom u kontakt. I pitao sam Schumachera: "Što da radim? Da je zovem ili da joj šaljem SMS?" Michael mi je odgovorio "Šalji SMS".

Problem je, u tom trenutku bio taj, što Todt nije bio vičan slanju SMS-ova na tada modernom Siemensovu mobitelu (u to doba 2005. su se koristili, neki će se sjetiti, plavo-zeleni modeli poput Siemens C25 ili S25, zvani "cigle", Todt će i godinama poslije imati isti.)

– Michael se ponudio, uzeo je mobitel, i pomogao mi da joj pošaljemo prvu poruku – ispričao nam je Todt pa poentirao:

– I upalilo je, zajedno smo već godinama, a ja i danas pišem SMS-ove.

Dakle, taj čovjek, koji je Schumija pratio cijelu karijeru, rušio s njime najveće rekorde, a ovaj je i njemu uskočio kad je trebalo i na ljubavnim pitanjima. Nerazdvojivi su, eto i danas, ma kakve su ih nesreće u međuvremenu stigle...

VEZANI ČLANCI:

Znamo, konkretno, da je Schumacher volio našu zemlju, često boravio na praznicima u Hrvatskoj. Iako je i to krio, što i ima logike. Razgovarajući s njime za vrijeme Velike nagrade Mađarske, na Hungaroringu 2011., pitali smo direktno Schumachera kada dolazi u Hrvatsku. Bila je to posljednja utrka prije ljetne stanke, iz Mađarske se očekivalo da će za koji dan produžiti s obitelji u našu zemlju, a znalo se kako dolazi u vilu u Vižintini Vrhima pokraj sela Kaligarići u kojoj odmara njegov mlađi brat Ralf s njihovim zajedničkim austrijskim prijateljima, a kamo je već ionako dolazio.

– Hrvatska? Što bih tamo radio? – čudio se Schumacher pitanju, pa nastavio u tom tonu:

– Zar imate VN Hrvatske ove godine, na to mislite? Moguće, nisam detaljno gledao kalendar.

Nekoliko dana poslije u – Primoštenu je jeo – kroasan. Zna se kako se volio oko Hvara voziti gumenjakom, da je miješao nemoguće kombinacije s menija na Paklinskim otocima, redom jeo školjke, lignje pa zatim naručio i ćevape.

U Istri, u Bujama, s enduro motorima vozio se po trasi bivše željezničke pruge Parenzane, susjedi su ga viđali kako kupuje po lokalnim dućanima, čak su se neke vikendice u Istri reklamirale sa sloganom "pogled na vilu Schumacherovih". Inkognito je dolazio u našu zemlju, kao i mnogi drugi. Neke smo viđali, sjetimo se samo Michela Jordana na Stradunu, Magica Johnsona u Skradinu, Shaqa na Zrću, Billa Gatesa na Prviću ili ovog ljeta Davida Beckhama na kupanju na Lopudu i Šipanu, a drugi su se od paparazza skrivali, koliko su mogli.

VEZANI ČLANCI:

Vratimo se na nesretnu Ferrarijevu legendu. Za koji dan, 3. siječnja, proslavit će 55. rođendan. Na prošli 54. rođendan, njegov je sin Mick objavio fotografiju na kojoj je njegov otac bio dječak i napisao: "Sretan rođendan najboljem tati ikad. Volim te!"

Utrke formule 1, sudeći prema riječima Jeana Todta, i dalje gleda.

– Zajedno gledamo utrke... – kazao je Todt.

Nadu je dao i nekadašnji hrvatski zet Bernie Ecclestone, također vrlo blizak prijatelj Schumachera, koji je rekao:

– U ovom trenutku on nije s nama, ali kad mu bude bolje, odgovorit će, moguće i sam, na sva pitanja.

U stanju vegetiranja

I odvjetnik obitelji Felix Damm pokušao je objasniti zašto je tolika nepoznanica oko njegova zdravstvenog kartona:

– Oduvijek je važno štititi privatnost. Mnogo smo razgovarali o tome kako to učiniti. Također smo razmatrali bi li konačna objava o Michaelovu zdravstvenom stanju bila pravi način da to učinimo. Ali, to ne bi vjerojatno bio kraj i morali bismo stalno ažurirati novom podacima. I obitelj bi tada neprestano morala izvješćivati što se događa. A to smo željeli izbjeći... – kazao je Damm.

Svojedobno je i vodeći francuski neurokirurg Erich Riederer ispričao nešto što bi moglo biti najbliže aktualnoj situaciji:

– Mislim da je u stanju vegetiranja, što znači da je budan, ali se s njime ne može ostvariti kontakt. Diše, srce mu kuca, vjerojatno može sjediti i raditi male korake uz pomoć, ali ništa više...

Obitelj se već puno desetljeće brine za supruga i oca. Sve u svemu, Schumacherovima nije lako. Ono što sa sigurnošću znamo je da je živ, ali da i dalje traje – borba.

VIDEO Sportski automobili OneLife Rallyja okupili se u Riverside Gardenu u Zagrebu