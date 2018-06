Del Potro pamti Zagreb, sad Čilić ima priliku za uzvrat

Dobro se sjećaju svoja dva posljednja meča Marin Čilić i Juan Martin Del Potro. Posebice onog predzadnjeg iz 2016. godine kada su se sastali u finalu Davisova kupa. Popunjena zagrebačka Arena tada je gledala tenis dvojice najboljih predstavnika, a ulog je bio velik, uostalom kao i sada. Ipak igraju u četvrtfinalu Roland Garrosa. Nije to mala stvar jer bi obojica voljela u svojim vitrinama vidjeti još pokoji Grand Slam pehar s obzirom na to da i jedan i drugi maju samo onaj s US Opena.

Meč će biti sjajan

Naime, najveći uspjeh Del Potra je onaj iz 2009., kada je pobjedom nad Rafaelom Nadalom u polufinalu i Rogerom Federerom u finalu osvojio trofej u New Yorku i tako postao jedini tenisač nakon 2005. koji je osvojio jedan Grand Slam naslov u pojedinačnoj konkurenciji mimo slavne četvorke Nadal, Federer, Đoković, Murray. Nakon njega, Marin je na istome mjestu slavio 2014. godine. No, jedini “problem” sada za Čilića, u cijeloj njihovoj teniskoj povijesti, jest statistika koja je debelo na strani Argentinca. Njih dvojica ukupno su se sastali 12 puta, a od toga je 10 puta slavio Del Potro. Štoviše, trenutačno šesti igrač svijeta osvojio je posljednjih sedam mečeva u nizu protiv našeg najboljeg tenisača (4. na ATP listi). Na zemlji su igrali tri puta i uvijek je slavio Argentinac. Jedine pobjede Čilić je izborio 2010. na Australian Openu i 2011. u Torontu.

– U prošlosti smo Marin i ja igrali sjajne mečeve i znam da će biti teško i sada. Marin je jači od Johna. On je potpuni igrač koji me već pobjeđivao. Bit će zanimljivo – rekao je Del Potro nakon što je u ponedjeljak svladao Amerikanca Johna Isnera sa 6:4, 6:4, 6:4.

– Pokušat ću igrati slično, ali Marin ima druga oružja (za razliku od Isnera), on ima dobre udarce s osnovne linije i dobre udarce niz liniju – dodao je Argentinac koji igra protiv Marina Čilića. Naš sjajni Međugorac je pak svoje mjesto u četvrtfinalu izborio protiv Fabija Fogninija (6:4, 6:1, 3:6, 6:7 (4), 6:3). No, temperamentni Talijan sasvim je druga priča u usporedbi s Del Potrom koji trenutačno igra jako dobro.

Del Potro: Sretan sam

– Nisam imao visoka očekivanja na tom turniru. To je poseban Grand Slam i sretan sam što dobro igram – rekao je Juan Martin. I u pravu je jer ima se čemu nadati i u meču s Marinom. Iako je Čilić bolje rangiran, ne smijemo zaboraviti da ga je Del Porto uspio pobijediti u finalu Davisova kupa i sa slomljenim prstom, a kako li će biti tek sada kada je zdrav. Trajao je taj meč u Areni Zagreb pet sati. I oba ga se tenisača jako dobro sjećaju. Čilić zbog propuštene prilike, jer je vodio 2:0 u setovima i bio posve blizu jednoj od najvećih pobjeda karijere. Del Potro će je pamtiti pak zbog pobjede.

– Ovo mi je najveća pobjeda u životu – govorio ja tada Argentinac kojemu je sada zajedno s Diegom Schwartzmanom uspjelo ono što argentinskim tenisačima nije uspjelo od 2005., a to je da su dvojica došla do četvrtfinala velikog turnira u Parizu. Prije 13 godina u četvrtfinalu igrali su Guillermo Cañas i Mariano Puerta, i to međusobno. No, mogao bi Čilić, pobijedi li u srijedu u Bulonjskoj šumi, zaustaviti argentinsku “invaziju” na Roland Garros.

