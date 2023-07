Dario Šarić odlučio igrati za minimalac, evo koliko će zarađivati u slavnom NBA klubu

Za jednog od najboljih hrvatskih košarkaša iz San Francisca stigla je dobra vijest. Dario Šarić igrat će sljedeće sezone uz velike zvijezde (Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green) koje su u posljednjih devet godina osvojile četiri naslova NBA prvaka.

Potpisao za svoj peti NBA klub

Nakon što je igrao za Philadelphia Sixerse, Minnesota Timberwolvese, Phoenix Sunse i Oklahoma City Thunder, Golden State Warriorsi bit će Šarićev peti NBA klub.

Nakon što mu je istekao ugovor s Oklahomom, u koju je bio razmijenjen iz Phoenixa, bilo je jasno da će 29-godišnji Šibenčanin biti na čekanju. Sva sreća ono nije dugo potrajalo, što je dobro i za hrvatsku reprezentaciju jer da je cijelo ljeto bio bez ugovora, Dario ne bi imao osiguranje ugovora i ne bi bio u situaciji igrati za nacionalnu vrstu.

Ovako će Dario, barem se nadamo, u kolovozu biti na raspolaganju hrvatskom izborniku Josipu Sesaru i to za olimpijske pretkvalifikacije koje će se igrati u Istanbulu od 12. do 20. listopada. A u to vrijeme će u punom pogonu biti i njegov novi trener Steve Kerr koji će reprezentaciju SAD-a pripremati za nastup na Svjetskom prvenstvu koje se igra od 25. kolovoza do 10. rujna.

S obzirom na to da će i on biti angažiran u reprezentaciji, nadamo se da Kerr neće imati ništa protiv da jedan od njegovih prvotimaca igra za izabranu selekcije svoje zemlje.

Iz Darijeve odluke da zaigra za veteranski minimum (2,7 milijuna USD) vidi se da je pošto-poto htio ostati u NBA ligi i da, bez obzira na ponude, još nema namjeru vratiti se u Europu.

S obzirom na to da je zbog teške ozljede doživljene u NBA finalu, u dresu Phoenixa (prednji križni ligamenti), morao propustiti cijelu pretprošlu sezonu, Šarić je sada u procesu novog dokazivanja vrijednosti. I treba mu jedna dobra sezona da dokaže da vrijedi puno više od veteranskog minimuma, a za to će u Warriorsima imati liljepu priliku. Neovisno o tome što su "Ratnici" produljili ugovor sa krilnim-centrom Draymondom Greenom za naredne tri godine, Dario se može nadati pristojnoj minutaži. A igrati uz Stephena Curryja, ponajboljeg beka svih vremena, zacijelo će biti poseban gušt.

Warriorsi takvog igrača trebaju

A i Curry bi u Hrvatu trebao dobiti zahvalnog visokog suigrača (208 cm) koji može skakati, šutirati i asistirati pa će momčadi koja ionako igra s četiri vanjska jedan takav kompletan igrač itekako dobro doći.

Šarićev prosjek na NBA parketima jest skromnih 7,4 koševa i 3,3 skoka, ali je tome tako samo zbog pehova s ozljedama i razmjenama jer je u svoje prve dvije sezone kao Sixers postizao 13,7 koševa i 6,7 skokova uz 2,4 asistencija.

Osim Warriorsa za Šarića je ozbiljno bio zainteresiran doprvak Miami Heat kojem je ovog časa prioritet dovođenje iz Portlanda dovede Damiana Lillarda.