Danas bih bio NBA igrač da sam imao podršku kao Tatum

Otkako je aterirao među košarkaše Škrljeva, Nik Slavica (23, 205 cm) najbolji je strijelac svoje momčadi. U debiju za “zelene” zabio je 26 koševa protiv Hermesa, u drugoj je utakmici Puntamiki zabio 32 koša, a u iznenađujućoj gostujućoj pobjedi svoje momčadi u Gorici sudjelovao je s 24 koša, 12 skokova, četiri asistencije i tri osvojene lopte.

– Nik nam je donio stabilnost, neupitnu kvalitetu, a ono što njemu treba jest da igra. Momčad ga je prihvatila i on se dobro snašao u novom okruženju. Koristim ga na poziciji tri. Mnogi sumnjaju u njegov šut, no ja sam spreman i oprostiti mu koji šut viška jer želim da vrati svoje šutersko samopouzdanje.

Što nam sam Nik ima za reći o svojem navodnom šuterskom problemu?

Imam podršku trenera

– Ljudi ne shvaćaju da ne možeš steći šutersko samopouzdanje ako sjediš tri mjeseca na klupi pa onda uđeš na nekoliko minuta i ideš van čim promašiš šut. Od nijednog trenera u karijeri nisam imao ovo što imam sada, da imam podršku i nakon promašenih šutova, a jedino se tako stječe samopouzdanje. Ni Jordan ga ne bi imao da nakon svakog promašenog šuta mora na klupu.

Je li mu netko mijenjao tehniku?

– Nešto je mijenjao Slaven Rimac, rekao je da ne znam šutirati i držao me na klupi.

Isti je trener od njega u Cedeviti pokušao napraviti peticu.

– To je bila katastrofa. Imali su dosta stranaca i kao da nisu znali što će sa mnom pa su me gurali na peticu da mi valjda daju ponešto minuta. No rekao sam da ću radije sjediti na klupi nego igrati centra.

Koja je njegova prirodna pozicija?

– Krilo. Kao klinac igrao sam dvojku i trojku, a u Ciboni sam morao igrati četvorku spletom okolnosti. Nakon što kod trenera Rimca godinu dana nisam igrao ni minute, njegov nasljednik trener Mulaomerović pitao me mogu li im pomoći tako da igram četvorku jer takve su bile okolnosti. Kod Mule sam igrao dobro i više puta dao sam više od 15 koševa. Iako mi je bio 18 godina, on me respektirao.

Zašto je onda napustio Cibonu?

– To je bila pogreška mojih menadžera. Ja nisam bio posve zadovoljan, a oni su to vidjeli pa su mi rekli da idem u Los Angeles u kamp, a potom i na NBA draft. Nažalost, na prvom treningu ozlijedio sam preponu i mnoge pokazne treninge odradio neoporavljen. Nakon što sam se morao povući s drafta, vratio sam se u Hrvatsku, a najviše zanimanja pokazala je Cedevita.

No ni ondje se nije zadržao.

– Potpisao sam na tri godine, no kada sam vidio da oni žele osvojiti ABA ligu i da u tome nema prostora za razvoj mladog igrača, zatražio sam raskid. Uvjeravali su me da ću igrati, a to se nije dogodilo.

Nakon toga odigrao je pola sezone u Ciboni, pola u Šibeniku, a početkom listopada odlučio je igrati za slovački Inter hrvatskoga trenera Aramisa Naglića. U klubu iz Bratislave proveo je manje od 24 sata.

– Odradio sam trening, večerao i shvatio da se tamo ne vidim.

Blokirao je Jasona Tatuma

Jesu li ga i ondje gurali na centra?

– Ne, nisu, ali bio sam najviši igrač na treningu pa sam shvatio što će biti. Kako ni smještaj tu noć nije bio onakav kakav je bio dogovoren, ja sam im se sutradan zahvalio. Da sebe opravdaju, blatili su me po novinama, a ja bih njih mogao oblatiti višestruko. No neću se spuštati na tu razinu.

Bilo je i krivih odluka, ponekad se nešto loše poklopi i zato me sada ne zanima novac, nego uživanje u igri. A prije četiri i pol godine Nik Slavica uz Ivicu Zupca i Marka Arapovića bio je najupečatljiviji potpisnik hrvatskog srebra na SP-u do 19 godina.

Štoviše, u finalnoj utakmici protiv američkih vršnjaka s 23 koša bio je najbolji strijelac, a igrao je protiv selekcije iz koje su čak desetorica igrača zaradila NBA ugovor.

– Nakon toga vratio sam se u Cibonu i nisam igrao, baš kao i Zubac. I kako onda da govorimo o razvoju mladih u hrvatskim klubovima?

Te večeri Slavica je blokirao Jasona Tatuma što je proglašeno za “play of the day” na CNN-u. No Jason je danas NBA zvijezda koja će u nedjelju u Chicagu igrati All-Star utakmicu, a Nik je igrač Škrljeva za koji u Americi nitko nije čuo.

– Tatum je cijelu svoju karijeru bio guran jer je bio projiciran kao NBA zvijezda. A ja, kada sam se vratio iz kampa na kojem sam bio jedan od najboljih mladih igrača svijeta, nisam igrao do prvog mjeseca ni sekunde. Da sam ja imao iza sebe mašineriju kao Tatum, ja bih danas bio NBA igrač. U to sam uvjeren. No tek su mi 23 godine i vjerujem da još nije kasno.

