Damir Martin: Ovaj se osjećaj ne može ni s čim usporediti, najsretniji i najponosniji trenutak u životu

Hrvatskoj sportskoj javnosti dobro su poznata herojstva trostrukoga olimpijskog veslačkog medaljaša Damira Martina (31). Prije devet godina u Londonu je bio član srebrnog četverca na pariće. Prije pet godina u Riju bio je olimpijski doprvak, a ove godine u Tokiju osvojio je broncu i to nakon nevjerojatnog finiša.

Trenutak za najveći ponos

No, sve to, kazuje nam Damir, nije na razini onoga što mu se nedavno dogodilo – postao je otac djevojčice Mare. Nakon što je na društvenim mrežama objavio da se zbio sretni događaj i da su mama Ivana i beba izašle iz bolnice, priznao nam je da je to njegova najsjajnija medalja:

– Bez premca. Taj se osjećaj ne može usporediti ni s čim dosad doživljenim u sportu, a hvala Bogu da ja imam s čim uspoređivati. Ovo je najsretniji i najponosniji trenutak u mom životu.

Dan nakon Marina dolasku u obiteljski dom, Damiru je bio neradni ponedjeljak. Trener Srećko Šuk dao mu je slobodno da se uhoda kod kuće u obvezama oko novog člana obitelji. Zato se i nije javio kao i obično, prvom prilikom.

– Evo baš smo uspavali Maru pa idemo ručati. Ovo je jako lijepa uloga.

Nakon što je sezonu okončao osvajanjem naslova prvaka Hrvatske (u samcu), Damšo se dobro odmorio, a sada je na lakšem režimu rada.

– U prijelaznom sam razdoblju i treniram jednom dnevno. Da se odmorim od naporne sezone i da se mogu posvetiti obitelji i prinovi. A taj jedan trening nekad je na vodi, nekad na biciklu ili u teretani.

Sretna je okolnost što je supruga Ivana imala termin porođaja u rujnu. Da je bio uoči ili za vrijeme Olimpijskih igara, možda bi sve to utjecalo na njegovu izvedbu u Tokiju?

– Ovo s rujnom jest sretna okolnost jer sam sada opušten, a da je bilo dva mjeseca prije bio bih pod velikim stresom. S obzirom na to da je meni uvijek obitelj na prvom mjestu, bilo bi izazovno sve to pohvatati.

Prisjetili smo se izjave Damirove supruge koju nam je dala u trenucima slavljenja njegove olimpijske bronce:

– Golem je motiv Damši bio to što ćemo postati roditelji. Uvijek mi je govorio kako je njemu lijepo vidjeti njegova velikog rivala Novozelanđanina Drysdalea kada ga njegova dječica prate na svakoj utrci, a njegova je supruga u Rio čak došla trudna. Damir je obiteljski tip, svi njegovi u obitelji jako su povezani pa želi da i njegov život i s te strane bude posložen.

Hoće li roditeljstvo utjecati na motivaciju? Kada je Valent Sinković postao otac, kazao nam je da mu je to bio dodatni poticaj da još više trenira.

– Već sam u Tokiju imao za koga i što se dodatno boriti. A sada će to biti još izraženije jer je stigla glavna navijačica.

Ne moram biti izdvojen

Nije nam teško zamisliti tribine veslačke staze u vrijeme sljedećih Olimpijskih igara (2024.) i suprugu Ivanu i malenu Maru u hrvatskim navijačkim bojama.

– Nadam se da tada neće biti korone i svih mogućih ograničenja koja uz to idu. Ako bude tako, onda ih već vidim na tribinama s navijačkim rekvizitima, a za njih će se pobrinuti deda Boris, moj otac.

Kako li će do tada biti sa spavanjem s obzirom na to da sportaši trebaju i dodatni san, a bebe znaju noću biti živahne?

– Nakon treninga meni nije problem zaspati, toliko znam biti umoran da bi mogli i topovi pucati a da mi to ne smeta. Što se pak tiče noćnih aktivnosti, ako me supruga probudi i zamoli za pomoć, naravno da ću uskočiti, no ako nije posrijedi izvanredna situacija, ja ću odspavati.

Omogućuje li mu “infrastruktura” izdvojeno spavanje?

– Ne moram biti izdvojen. Mi ćemo i dalje spavati skupa, a Mara u krevetiću pokraj nas.

