Dalićeve slatke brige za zlato na Euru: Vlašić ili Rakitić, Rebić ili Brekalo?

Hrvatska je pobjednički zaključila 2019. godinu, koja je odrađena gotovo pa savršeno. Bilo je nekih kikseva (poraz od Mađarske i remi protiv Azerbajdžana), no ukupan dojam više je nego dobar. Nakon srebra na SP-u u Rusiji od kockastog dresa oprostili su se Mandžukić, Subašić i Ćorluka, imao je Dalić tijekom kvalifikacija i brojnih problema s ozljedama, no uz sve to plasirali smo se na Euro kao prvoplasirani iz skupine. Danas više nitko ne zaziva Mandžu i Subu, jer u Petkoviću i Livakoviću dobili smo jednako dobra, ako ne i bolja rješenja.

Puno vrednije od tog prvog mjesta u kvalifikacijama je činjenica da je Dalić u protekloj godini sjajno odradio smjenu generacije, odnosno pronašao nekoliko mlađih igrača igrača koji su već sada važan oslonac vatrenih. Brekalo, Petković, Livaković, Vlašić, Barišić i Perić imali su beznačajne uloge, odnosno neki od njih niti nisu bili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a danas su supervažni reprezentativci.

Dalić je u proteklih godinu dana, nakon debakla 6:0 u Elcheu u rujnu 2018. godine, složio momčad koja će i na Euru ići po medalju. Čak će imati i slatke brige, jer morat će primjerice odlučivati hoće li mu u prvih 11 igrati Vlašić ili Rakitić, odnosno Rebić ili Brekalo...

A na klupi će imati igračine poput Kovačića, Kramarića, Oršića... S takvom širinom kadra možemo do najvećih stvari na Euru.

No, Dalić do početka europske smotre mora riješiti i jedan veliki problem, a to je pozicija desnog beka. Doduše, tu će biti dosta nemoćan, jer ovisit će o opravku Šime Vrsaljka, igrača koji je bio naš ponajbolji igrač u Rusiji, a sada zbog ozljede ne igra više od devet mjeseci.

Nažalost, Jedvaj nije igrač koji na desnom beku može donijeti ofenzivu i defenzivu, to od hrvatskih igrača može jedino Šime. Neka se oporavi, pa u srpnju 2020. godine opet legne ogrnut zastavom, ali ovaj put sa zlatnom medaljom oko vrata. Jedva čekamo da Euro krene, ovi dečki i izbornik mogu nam opet donijeti puno veselja.

