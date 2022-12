Dalić opleo po VAR-u i poručio: Gvardiol je najbolji stoper svijeta!

Nakon plasmana u osminu finala SP-a, drugi put otkako je hrvatski izbornik, Zlatko Dalić isijavao je ponos i čestitao igračima na velikoj borbi protiv Belgije (0:0). Priznao je Dalić pošteno kako je Hrvatska imala puno sreće, ali je poručio i kako je njegovoj reprezentaciji VAR poništio čist jedanaesterac zbog jedva vidljivog zaleđa Andreja Kramarića.

"Imali smo čisti penal, ali opet nam se VAR ukazao. Te crte povlače se tamo-vamo, kako kome paše. No to nas nije pokolebalo", kazao je Dalić, koji je iskoristio priliku i da apostrofira nastup Joška Gvardiola koji je još jednom oduševio svijet.

"Ne bih govorio o pojedincima, bili smo momčad. Nitko se nije štedio, Perišić je spašavao gol u naših 16 metara, pa se i Luka vratio nazad... Ali Gvardiol... On je najbolji stoper na svijetu. Ovako zrelo odigrati, u njegovim godinama, to je nevjerojatno. Ovo što on igra, s kakvom elegancijom iznosi loptu... Najbolji je stoper svijeta", rekao je Dalić.

