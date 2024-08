Dalić objavljuje novi popis vatrenih! Modrić je morao donijeti veliku odluku

Najvažnija vijest iz hrvatske nogometne reprezentacije u kontekstu sljedećeg najmanje tromjesečnoga razdoblja glasi: Luka Modrić – koji će 9. rujna navršiti 39 godina – nastavlja igrati za vatrene. Činit će to najmanje od rujna do studenoga ove godine, kada Hrvatsku čeka šest utakmica četvrtoga izdanja Lige nacija, po dvije s Portugalom, Poljskom i Škotskom. Sve četiri ove reprezentacije nastupile su na nedavnom Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

Modrić je, naime, odlučio produljiti karijeru reprezentativca kako bi pomogao nacionalnoj momčadi u prijelaznom razdoblju, do početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali i naravno još jednom pokušati osvojiti vrijedan trofej koji mu je u dramatičnom raspucavanju penala izmaknuo 2023. godine.

Modrićev je za sada plan u reprezentaciji – s obzirom na njegovo besprijekorno fizičko stanje – potegnuti barem do kraja ove kalendarske godine, kada će se iskristalizirati poredak u Ligi nacija; naime, dvije prvoplasirane selekcije iz skupine proći će u četvrtfinale (kojega u dosadašnjem sustavu natjecanja nije bilo), trećeplasirana će u play-off za ostanak u elitnome društvu, a posljednjeplasirana seli u Ligu B. Utakmice četvrtfinala, kao i doigravanje za ostanak, igrat će se u ožujku, a završnica Lige nacija se 4./5. te 8. lipnja 2025. godine. To teoretski znači da bi Hrvatska – dospije li ponovno do Final Foura – kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo počela tek u rujnu 2025. godine. Dakle, Luka Modrić mogao bi – pomazi li vatrene rezultat – potrajati u reprezentaciji i sve do sredine sljedeće godine.

Najzahtjevnija sezona

A kad smo već kod Luke Modrića, ovo bi mogla biti jedna od najzahtjevnijih sezona u njegovoj karijeri. Pogledajte samo ovaj raspored za svibanj i lipanj sljedeće godine: maratonsko španjolsko prvenstvo od 38 kola završava 25. svibnja 2025., šest dana kasnije je finale Lige prvaka u Münchenu, na koje Real Madrid sigurno računa, potom su na programu – potencijalno – dva termina završnice Lige nacija ili dva termina kvalifikacija za SP, a odmah potom Real Madrid putuje u SAD na Svjetsko klupsko prvenstvo koje počinje 15. lipnja i traje do 13. srpnja. Na njemu, uz Modrića, nastupit će i Kovačić i Gvardiol s Manchester Cityjem, te Stanišić s Bayernom.

Uglavnom, kapetan hrvatske reprezentacije, po dobi već odavno veteran, a po fizičkom stanju, energiji, motivu i igračkom zanosu junior, otvara još jedno poglavlje svoje karijere u nacionalnoj momčadi, na zadovoljstvo izbornika, čija je Luka produžena ruka na travnjaku. Luka trenutačno ima 178 nastupa za Hrvatsku, iza njega je čak devet velikih natjecanja te četvrti put predvodi Hrvatsku u Ligi nacija. U Ligi A tog sad već prestižnog natjecanja Hrvatska ima srebro iz 2023., ali i jedno pojedinačno priznanje: Bruno Petković bio je strijelac najljepšeg pogotka na Final Fouru u Nizozemskoj. Važna stavka tog natjecanja bila je i zarada: HNS je zahvaljujući drugome mjestu u Ligi nacija od Uefe uprihodio čak devet milijuna eura.

Izbornik Zlatko Dalić skratit će popis reprezentativaca u odnosu na Euro, s 26 na 23, a nekolicina igrača dobit će i pretpozive. Sigurno za rujanske akcije otpada netom operirani desni branič Josip Juranović iz Union Berlina, a budući da je ozlijeđen i Hajdukov Niko Sigur, Hrvatska ostaje na samo jednome igraču za tu poziciju – Josipu Stanišiću. Nagađa se da bi priliku za predstavljanje izborniku mogao dobiti 20-godišnji Dinamov vezist Petar Sučić, mladić predodređen za Brozovićeva nasljednika, spominje se i priključivanje vratara PAOK-a Dominika Kotarskog...

Povratak u Split

Na kraju, ponedjeljak je važan dan i za 35-godišnjega dokapetana Ivana Perišića; on je, unatoč nezavidnoj situaciji u svojoj karijeri, fizički spreman i naravno i dalje željan igranja za reprezentaciju, za koju ima 134 nastupa. Istina, Ivan nije u formi u kakvoj je bio prije teške ozljede, ali kod ovakvih, zaslužnih igrača, čija je nazočnost u reprezentaciji izborniku bitna, forma nije presudan kriterij. Pa ni uoči Eura Perišić nije briljirao u dresu Hajduka pa ga je Dalić ipak uvrstio na popis za Europsko prvenstvo. U ovom trenutku stoga je najbitnije da Ivan što prije nađe novi klub i počne igrati.

Hrvatska reprezentacija svoje će domaće utakmice u Ligi nacija ove jeseni igrati u Osijeku, Zagrebu i Splitu. Na Poljudu je posljednji put nastupila u ožujku 2023. godine, protiv Walesa (1:1) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, a nakon toga Savez je domaćinstva utakmica davao Rijeci (2), Osijeku i Zagrebu. Hrvatska je u Ligi nacija odigrala 18 utakmica; ima sedam pobjeda, dva remija i devet poraza.

S obzirom na to da i Zlatko Dalić nastavlja epopeju s hrvatskom reprezentacijom, u skorome razdoblju dobit ćemo i prvoga izbornika sa sto nastupa na klupi vatrenih: Dalić ih trenutačno ima 87.

