Dalić nastavlja po uhodanom principu? Situacija za Hrvatsku je delikatna, ali nazire se rješenje

Izbornik vatrenih Zlatko Dalić ipak je suočen s ozbiljnijim teškoćama u sastavljanju idealne momčadi za susret sa Škotskom u subotu u Maksimiru. Ozlijeđen je Marin Pongračić, koji je propustio posljednje tri utakmice Fiorentine, a po novome i Josip Šutalo, dok je Mateo Kovačić privremeno dobio poštedu zbog privatne situacije u Londonu. Tako bi sastav za Škotsku mogao izgledati ovako: Livaković – Erlić, Ćaleta-Car, Gvardiol – Jakić, Modrić, Kovačić, P. Sučić, Sosa – Kramarić, Petković.

Zlatko Dalić na prvom je obraćanju novinarima uoči susreta sa Škotima dobio podsjetnik kako je 7. listopada 2017., točno prije sedam godina, postao izbornik.

– Danas je točno sedam godina otkako sam preuzeo reprezentaciju. Nisam očekivao da će to ovoliko trajati. Nismo ni vi, ni ja očekivali da ćemo osvojiti tri medalje. Veseli me da i nakon sedam godina imam puno motiva, da s veseljem dolazim na okupljanja, to je fascinantno. Čast i ponos je voditi reprezentaciju, najljepši posao koji ću uopće raditi – kazao je Dalić, pa dodao:

– Hvala svima koji su bili u reprezentaciji i oko nje. Nisam mislio da ću biti izbornik sedam mjeseci, a kamoli sedam godina. Nadam se da će biti još lijepih trenutaka. Imamo kvalitete i motiva da još nešto napravimo.

Veseli forma igrača

Kakvo je stanje s reprezentativcima?

– Veseli forma igrača, sad su u boljem stanju nego u rujnu. Perišić je krenuo u ono što smo željeli, našao je klub. Nažalost, ozlijedio se, ali konkurira za Škotsku. U PSV-u igra desno krilo, što nama otvara još jednu opciju – odgovorio je Dalić.

U rujnu ste rekli kako u SHNL-u baš i nema igrača za reprezentaciju. Jeste li od tada promijenili mišljenje?

– Gledamo igrače koji nam trebaju i koji mogu (konkurirati za reprezentaciju). Najvažniji podražaj je Europa, utakmice s Istrom, Varaždinom i Slaven Belupom nisu mjerilo. Pratimo sve, igrači koji se nametnu dobit će priliku. Ne podcjenjujem SHNL, ali realnost je nešto drugo.

Izbornik je najavio kako ipak neće odustati od koncepta s trojicom igrača u obrani.

– Igra s trojicom u obrani pokazala se dobra. Ćaleta-Car igra u Lyonu, Gvardiol je neupitan, Erlić se oporavio. Sada imamo vremena nešto napraviti, ali nemamo potrebe mijenjati nakon dvije utakmice.

Potraga za novim desnim braničem nije urodila plodom. Koga je uopće stožer pratio kao potencijalno rješenje za tu poziciju?

– U prošle dvije utakmice i Jakić i Pjaca bili su korektni na tim pozicijama. Mislim da obojica ponovno zaslužuju dobiti šansu, a može je pokriti i Perišić. Ne mogu naći ništa bolje, to je ono što imamo i to je to. Nemam potrebe puno tražiti jer nije bilo loše. Vjerujem tim igračima, a i Juranović se vraća u trening. Jakić i Pjaca su zadovoljili, idemo s njima dalje.

Kostur momčadi i – rezultat

Koji su ciljevi utakmice sa Škotskom?

– Rekli smo što nam je cilj u Ligi nacija. Cilj je kroz ove utakmice napraviti kostur reprezentacije. Na popisu su 23 igrača, što prije nije bio običaj, ali želimo svima dati priliku, da ih vidimo na treningu. Međutim, naš prvi cilj uvijek treba biti rezultat – plasman u četvrtfinale i ostanak u prvoj jakosnoj skupini Lige nacija. Rezultat ne smije trpjeti. Škotska je čvrsta i jaka u skoku. Dosad naše utakmice sa Škotskom nisu bile sjajne, nismo imali pobjede, osim one na Euru 2020. Očekujem tešku utakmicu. Idemo najbolje što možemo. Kroz četiri treninga želimo naći što je najbolje. Imamo razloga za optimizam, samo što su neki problemi uvijek prisutni.

Kako ste vidjeli nastupe Martina Baturine i Petra Sučića protiv Monaca?

– Nakon Bayerna nitko nije valjao i ništa znao, a poslije Monaca bili su atomski igrači. To je naša realnost. Oni su biseri, treba im dati podršku. Bit će oscilacija i lošijih utakmica, ali prepoznati su kao potencijal. Protiv Monaca je bila sjajna utakmica, nadam se da će tako nastaviti u reprezentaciji. Treba im vremena. Vjerujem da će brzo biti nositelji igre u reprezentaciji, ne samo u Dinamu.