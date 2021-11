Dok se mnogi svađaju oko toga tko je G.O.A.T. u nogometu Messi ili Ronaldo, tko je najbolji svih vremena u tenisu Đoković, Federer ili Nadal, u Moto GP-u nema tih dvojbi, koga god da pitate reći će jedno jedino ime i to bez razmišljanja - Valentino Rossi.

Ovaj 42- godišnji Talijan za vikend je odvozio svoju posljednju utrku i to na zadnjoj stanici ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva klase MotoGP. Odmah po završetku nje, primljen je i u Moto GP Kuću slavnih.

Rossi je čak 25 sezona proveo vozeći u raznim klasama, a ujedno je osvojio devet naslova svjetskog prvaka. Jednog u klasama do 125ccm (1997.) i do 250ccm (1999.) te sedam u najjačoj klasi Moto GP (2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2008., 2009.).

Ukupno je ostvario čak 115 pobjeda, 89 u klasi Moto GP, 14 u klasi do 250ccm i 12 u klasi do 125ccm, a odvozio je 432 utrke. Tijekom karijere ostvario je i 235 plasmana na pobjedničko postolje. No, tko je čovjek koji je toliko obilježio ovaj sport?

Naime, sin je Graziana Rossija koji je također bio motociklist, a već je kao petogodišnjak umjesto bicikla dobio kart. Kada je imao pet godina stavili su mu 100cc motor u taj kart te je 1990. osvojio lokalno prvenstvo. Natjecao se i 1993. godine na prvenstvu Italije i završio peti, a nakon toga je razbio motor u padu, popravio ga i godinu dana kasnije uzeo je titulu nacionalnog prvaka.

Nije dugo trebalo da Rossi krene prema GP-u. Tamo je pak nizao rekorde, tako drži rekord najdužeg niza uzastopnih pobjedničkih postolja: od rujna 2002. do travnja 2004., sve utrke završio je na postolju, uključujući i sve utrke u sezoni 2003.

- Da se nisam utrkivao vjerojatno bih krao automobile. To bi mi dalo jednaki nalet adrenalina. Ali, ja sam Valentino Rossi, želim biti samo čovjek, a ne ikona - rekao je svojevremeno ovaj vozač koji je jedan od najplaćenijih sportaša na svijetu, a njegova imovina procijenjena je na 120 milijuna dolara.

I ne misli stati, jer i nakon mirovine nastavlja s utrkama. Rossi se već utrkivao u GT sportskim automobilima i reli automobilima, a čak je i testirao s Ferrari F1 timom 2004. i 2006. S motora prelazi na trke na četiri kotača.

- Idem se utrkivati s automobilima. Jako volim relije, ali shvaćam da imam bolji osjećaj za asfalt, pa ću se ići utrkivati na stazi. Istina je da sam gotovo jednako strastven prema automobilima kao i prema motociklima. Zapravo, kao dijete sam sanjao o tome da budem vozač Formule 1. Kad sam imao 10 godina, jurio sam i kartinge i mini-bicikle, a moja ideja, kad sam imala 13 godina, bila je voziti automobile. Dakle, to je ono što ću sada učiniti.

U jednom intervjuu prošle godine otkrio je i koliko se ozbiljno mili posvetiti tome:

- Volim utrke, volim se boriti s drugim vozačima. Posebno uživam kad vozim motocikl, ali i automobile. Cijelo vrijeme sam imao i paralelnu karijeru s automobilima. Kad bi uhvatio slobodno vrijeme, uvijek bi odradio i neke utrke s automobilima. Bit će to manje ozbiljno nego s motociklima jer sam s motociklom bio na vrhunskoj MotoGP razini. Mislim da s automobilom nisam toliko brz da bi se mogao utrkivati, na primjer, u Formuli 1, ali kad se utrkujem, uvijek želim ići do maksimuma kako bi ostvario što bolji rezultat i mislim da će tako biti i s automobilskim utrkama - rekao je Rossi, inače veliki navijač milanskog Intera, ali i zaljubljenik u hrvatsku obalu. Jadranom je krstario i ovog ljeta i to s djevojkom Francescom Sofiom Novello. S 15 godina mlađom manekenkom čeka dijete koje treba stići krajem godine. Ona i Valentino upoznali su se 2018. godine, a možda i on malo 'stisne' kočnicu kada prinova dođe.

Ljetos su posjetili Nacionalni park Krku i Kornate za što su napisali da im je bilo iznimno iskustvo. Stoga, pamtit će ga, baš kao što ćemo mi pamtiti Valentina Rossija, ne samo po rekordima, već i po živopisnim proslavama svojih pobjeda tijekom počasnih krugova, po akrobacijama na motociklu ili slavlju s obožavateljima.