Crveni vragovi provukli se u nadoknadi, slave argentinskog wunderkinda

U susretu 16. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je na gostovanju pobijedio Fulham sa 2-1, a identičnim rezultatom je Aston Villa kao gost porazila Brighton & Hove Albion.

Peta je to pobjeda "Crvenih vragova" u posljednjih šest susreta u svim natjecanjima, a gol odluke zabio je 18-godišnji Alejandro Garnacho u drugoj minuti nadoknade.

United je poveo u 14. minuti golom Christiana Eriksena, izjednačio je Daniel James nakon sat vremena igre, a kada se činilo da će susret završiti bez pobjednika, mladi Argentinac je zabio za pobjedu.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS Soccer Football - Premier League - Fulham v Manchester United - Craven Cottage, London, Britain - November 13, 2022 Manchester United's Christian Eriksen celebrates after the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Andrew Boyers/REUTERS

Aston Villa je nastavila svoj preporod pod vodstvom španjolskog stručnjaka Unaija Emeryja upisavši i drugu ligašku pobjedu u nizu. Nakon što je pobijedila Manchester United sa 3-1, Villa je u nedjelju na gostovanju porazila Brighton & Hove Albiona sa 2-1.

Domaćin je poveo već u 49. sekundi utakmice kada je argentinski veznjak Alexis Mac Allister presjekao dodavanje vratara Emiliana Martineza prema Douglasu Luizu izvan kaznenog prostora i zakucao loptu u mrežu. Bio je to Brightonov najbrži gol ikada u Premier ligi.

Međutim, gosti su u nastavku susreta okrenuli rezultat, a oba gola zabio je Danny Ings. U 20. minuti je s bijele točke zabio za 1-1, a pobjedu gostima donio je golom u 54. minuti.

Foto: EXPA/ Focus Images/ Andy Thomas 13.11.2022, Falmer Stadium, Brighton, ENG, Premier League, Brighton and Hove Albion vs Aston Villa, 16. Runde, im Bild Emiliano Martinez of Aston Villa celebrates their win at the final whistle // Emiliano Martinez of Aston Villa celebrates their win at the final whistle during the Premier League 16th round match between Brighton and Hove Albion and Aston Villa at the Falmer Stadium in Brighton, England on 2022/11/13. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Focus Images/ Andy Thomas *****ATTENTION - for AUT, GER, FRA, ITA, SUI, POL, CRO, SLO only***** Photo: EXPA/ Focus Images/ Andy Thomas/EXPA

Na ljestvici vodi Arsenal sa 37 bodova, Manchester City ima 32, Newcastle United 30, a Tottenham 29 bodova. United je peti sa 26 bodova.

Na začelju je Wolverhampton sa 10 bodova.

Standings provided by Sofascore

