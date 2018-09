Crouser: Na zagrebačkim fontanama će se bacati preko 22 metra

Najbolji bacači kugle svijeta stigli su u Zagreb pred 4. natjecanje Memorijala Ivana Ivančića u ponedjeljak navečer na zagrebačkim fontanama, a dvojica najboljih - svjetski prvak Novozelanđanin Tom Walsh i olimpijski pobjednik Amerikanac Ryan Crouser najavljuju hice preko 22 metra.

Obojica su briljirala na nedavnom mitingu u Zuerichu, vjerojatno najjačem kuglačkom natjecanju u povijesti, gdje su čak trojica bacala preko 22 metra, a pobijedio je Walsh.

"U Zuerichu je bilo sjajno, konkurencija je bila strahovita, a jednako snažni suparnici čekaju me i u Zagrebu. Ja sam triput pobjeđivao u Zagrebu, a lani mi je pobjedu preoteo Crouser. U dobroj sam formi, a pobjednik će biti onaj koji dobrano prebaci 22 metra", kazao je Walsh, koji je oduševljen borilištem pored fontana.

"To mjesto nje zbilja posebno. U bacanju kugle su gledatelji udaljeni barem 30-tak metara, a u Zagrebu nekoliko metara. Gledatelji, glazba i činjenica da taj dan samo mi bacamo doista je spektakularno i zato možemo očekivati iznimne rezultate".

Ryan Crouser je aktualni rekorder zagrebačkog mitinga s hicem od 22.28 metara otprije dvije godine.

"Mogu obećati da će u ponedjeljak pasti taj rekord. Na fontanama će biti nas trojica koji s lakoćom možemo preko 22 metra, a ako se poklope uvjeti to bi zaista moglo biti spektakularno natjecanje. Ljudi vole gledati gorostase i bacači kugle su uvijek u stanju napraviti spektakl", kazao je olimpijski pobjednik.

Najbolji hrvatski bacač kugle Sipe Žunić ima promjenjivu sezonu, ali je obećao da će u Zagrebu dati sve od sebe.

"Stvarno sam ponosan što u Hrvatskoj možemo vidjeti ovako jako natjecanje, a kugla je trenutno najjača disciplina svjetske atletike. Ja ću pokušati dati sve od sebe, lani sam pucao od snage i mogao sam i preko 22 metra, no ove sezone me jako zakočila astma, koju sam dobio u veljači. Optimalno, ja sam spreman bacati između 20 i 21 metra, ali možda me konkurencija ponese. Walsh i Crouser su bacači koji su sposobni ići i preko 23 metra, znam da Ryan to baca na treningu, a Washova tehnika je takva da se i njemu može lako dogoditi takav hitac", kazao je Žunić, kome će u ponedjeljak društvo praviti i Filip Mihaljević, koji je prije dvije godine iznenadio svijet broncom na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Portlandu.

Na fontanama će bacati i europski prvak Poljak Michal Haratyk, a po prvi puta u Zagrebu će nastupiti i dvostruki svjetski prvak Nijemac David Storl.

Četvrtu godinu zaredom Hrvatski Caritas prisutan je na Memorijala Borisa Hanžekovića, a u ponedjeljak će organizirati humanitarnu akciju na kojoj će kuglu bacati poznate osobe iz svijeta sporta i glazbe.