Sandrina bolest i “bolestan” sustav bodovanja odnijeli sedmi dijamant

Brojni stručnjaci, treneri, atletičari i atletičarke, dan nakon finala Dijamantne lige u Bruxellesu, čude se kako to da Sandra Perković nije osvojila prvo mjesto u bacanju diska, pogotovo u trenutku kada ove sezone dominira. I teško je pronaći odgovore zašto se dogodio kiks, baš sada na kraju sezone. Jedan od razloga za tek treće osvojeno mjesto je njezina bolest. Dan prije puta u Belgiju jedva je govorila. Prehlada je uzela sigurno snagu. Glava je htjela veće dužine, tijelo nije dalo.

Nije Dijamantna liga EP ili SP

Imala je Sandra puno puta slične situacije i nije samo bolest bila u pitanju već i ozlijede, ukočenost pa čak i ubod ose (Berlin). No, uvijek bi se Sandra nekako izvukla. I u Bruxellesu je bila u igri za sedmi dijamant sve do posljednje serije. Kao da su njezine suparnice osjetile da nešto nije u redu i dale su sve od sebe u toj posljednjoj seriji. Nije sad da su Perez i de Morais bacile nekakvo čudo od rezultata. Perez je slavila hicem od 65 metara, što nije baš tako veliki rezultat.

Perez je tako ukupna pobjednica Dijamante lige, a vjerojatno je i sam svjesna kako to nije pravedno. Jer, od ove sezone na snazi je prilično nepošteno pravilo da se svi rezultati s prijašnjih mitinga, a time i osvojeni bodovi, brišu i svi od finala kreću od nule. Teorijski, Sandra je na četiri mitinga mogla biti četiri puta peta, ući u finale i tamo s osvojenim prvim mjestom biti i ukupna pobjednica. To je sistem koji ima smisla na europskim i svjetskim prvenstvima, te olimpijskim igrama. No, ako je Dijamantna liga prvobitno zamišljena kao natjecanje u kojem se tijekom sezone skupljaju bodovi, onda je to trebalo ostati tako. Kako organizatorima objasniti činjenicu da Sandra zbog ozljede nije mogla doći. Zar bi bilo u redu da nakon četiri, pet, šest ili deset pobjeda, nije i najbolja jer je na dan finala nije bilo. I nije samo Sandra žrtva tog sustava. Bilo je još puno onih koji su bili najbolji tijekom sezone, a onda im se u Bruxellesu dogodio loš dan.

Dobro došla promjena

Sandra je na početku sezone isticala kako joj je Europsko prvenstvo glavni cilj i kako silno želi osvojiti peti naslov. I to je napravila pa ovaj kiks u Bruxellesu i nije tako strašan i nikako se ne može reći da je zbog trećeg mjesta Sandri upropaštena sezona. Ovaj poraz, kako je Sandra i sama rekla, bit će joj dodatni motiv za još dva natjecanja koja ju očekuju ove sezone, kao i na sva natjecanja u sljedećoj sezoni. Sandra će sljedeće sezone imati puno bolje uvjete nego što je imala prijašnjih godina. Iz Saveza su obećali da će joj omogućiti sve što njezin tim tražiti, pa ako treba platit će i kompletne pripreme u Americi. Sandri će sigurno dobro doći malo promjene u mjestu priprema. Jer, sljedeće sezone je očekuje obrana svjetskog zlata u Dohi i vraćanje dijamanta u svoj džep.