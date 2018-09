Cro Cop: Bolji sam borac nego što sam bio prije 12 godina, svi žele moj skalp

Da, dobro ste pročitali. Teškaška legenda, borilačka ikona, Mirko Cro Cop vratio se i spreman je ovaj vikend ponuditi vam nešto iz svog repertoara nasilja, tim riječima započeo je novinar američkog sportskog portala Fansided tekst o rekordno brzom povratku u borilačku arenu Mirka Filipovića nakon teške ozljede koljena koja mu se dogodila u drugoj polovici svibnja.

Cro Cop mu je bio uzor

Cro Copu je zbog toga propala borba s Royem Nelsonom pod okriljem organizacije Bellator, no proslavljeni hrvatski gladijator nije dopustio da mu promakne i prva sljedeća prigoda da se bori. Zapravo, nije htio čekati do Nove godine, za kada ima otprije dogovorenu borbu, nego je uskočio u prvi njemu prihvatljiv termin organizacije Rizin. Za novu brigu njegovih liječnika, poglavito njegova “osobnog kirurga” doc. dr. Damira Hudetza koji ga je već osam puta operirao. I dok se ugledni ortoped nada da se njegovu “redovnom” pacijentu, sad već i prijatelju, neće ništa dogoditi, mi se uz to nadamo i da se nije prevario u izboru protivnika u svojem 51. nastupu po pravilima slobodne borbe. Jer, taj Roque Martinez (12), borac s Guama (američkog teritorija u zapadnom Pacifiku), nije nimalo naivan suparnik za borbu (danas oko 11.30) samo četiri mjeseca nakon rekonstrukcije koljena. Riječ je o borcu koji živi u Seattleu i čija se borba s hrvatskom MMA legendom smatra najvećim borilačkim događajem u povijesti ovog pacifičkog otoka s oko 160 tisuća žitelja.

Osim što ima osam pobjeda i jedan remi u posljednjih devet borbi, Martinez pomalo nalikuje na Marka Hunta, Novozelanđanina samoanskog podrijetla. Doduše, možda nema tako razoran udarac kao Hunt, ali sigurno je bolji u parteru od borca s kojim ga uspoređujemo. Kako on ističe:

– Zanimljivo je da je Cro Cop moj uzor, a sada se, eto, borim s njim. On se dugo nije borio, a vraća se nakon jako ozbiljne ozljede. No, borca kao što je on, bez obzira na to koliko godina ima i kakve ozljede iza sebe ima, ne smijete nikada otpisati i ja ću biti spreman na najbolju moguću verziju Cro Copa.

A takvu verziju sebe obećava nam i sam Mirko koji ističe:

– Ja sam sada možda i bolji borac nego što sam bio prije 12 godina kada sam osvoji Prideov Grand Prix. Možda nisam sada onako brz kao tada, ali sam snažniji i iskusniji borac.

Cro Cop je uvjeren i da je prilično izdržljiv pa je zato i inzistirao da se njih dvojica bore po starim Prideovim pravilima po kojima prva runda traje 10 minuta, a preostale dvije po pet.

– Cro Cop misli da ću se ja prvi ispuhati, no ne zamjeram mu što tako misli jer su dvije moje posljednje borbe završile u prvoj rundi pa nije imao prilike vidjeti da ja mogu izdržati visok tempo cijelu borbu. Možda ga je zavarao i moj izgled, no ja sam siguran da će se Cro Cop ispuhati brže nego ja – uvjeren je Martinez, 32-godišnji borac koji je u svojih 19 profesionalnih borbi (13 pobjeda, 4 poraza, 2 remija) nokautiran bio samo jednom. I koji ima zanimljiv ritual prije borbe.

Moli se i pije pivo

– Na dan borbe odem u crkvu i pomolim se. Večer prije volim popiti nekoliko piva. Ne da bih se napio, nego da se opustim i da dobro spavam. Otkako sam to 2015. počeo činiti, nisam izgubio borbu.

Uzimajući u obzir sve što je od činjenica na stolu, a Cro Copu njegova dob i nedavna teška ozljeda ne idu u prilog – teško je reći što očekivati od ove borbe.

Doduše, treba reći i to da Mirko nije izgubio borbu još od studenog 2013., i to od odličnog ruskog majstora samba Oleksija Olinjika.

– Naše se karijere ne mogu uspoređivati. Doduše, Martinez jest 12 godina mlađi, no ne vjerujem da je i izdržljiviji od mene. Osim toga, ja sam puno iskusniji borac od njega.

Roque je samo jedan od mnogih koji žele izazvati upravo Cro Copa, koji žele njegov “skalp”.

– Sviđa mi se to jer to znači da još uvijek vrijedim, da je moje ime vrlo visoko na ljestvici traženih. Dobro je to što mlađi borci žele u lov na mene.

Kazao je Mirko japanskim novinarima da nema planova za sljedeću godinu.

– Hoće li novogodišnja borba biti moja posljednja, to moramo tek vidjeti, no planova za 2019. zasad nemam.

