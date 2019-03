Crnogorci oteli zastavu Englezima, a onda je vratili: Zato što je posebna

Englezi su u drugom kolu kvalifikacija za nogometni EP u Podgorici pobijedili Crnogorce s 5:1. Ni ovo gostovanje Gordi Albiona nije moglo proći bez incidenata.

Navijačkih obračuna bilo je prije i nakon utakmice, a fanovi domaće reprezentacije rasističkim povicima vrijeđali su tamnopute engleske igrače. Nakon susreta došlo je do sukoba navijača u kojem su Crnogorci gostima oteli desetak zastava.

Flag stolen in Podgorica last night - for pity's sake, please return it! Created by his father in memory of his cruelly taken young son, the flag has since been unfurled at every ground in the English league and at every England international. @FudbalskiSavez : please retweet pic.twitter.com/6xhtq2XQv5