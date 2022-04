Čovjek koji tvrdi da je 'Dalmacija srpska' opet poslao poruku Hrvatima: Možete me mrziti, ali...

Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je protivnike u skupini Svjetskog prvenstva. Igrat će protiv Belgije, Maroka i Kanade. A za Kanadu brani Milan Borjan (34), vratar Crvene zvezde.

Ta "jedinica" Crvene zvezde na ovaj je svijet stigla u Kninu 1987., nekoliko godina prije nego je uspostavljena paradržava Republika Srpska Krajina. No, ljuti se kada mu netko kaže da je rođen u Hrvatskoj.

A sada se Borjan oglasio o ždrijebu za SP, a dotaknuo se i svojih ranijih izjava.

- Mislim da je to vrlo zanimljiva grupa. Dobri protivnici. Naravno, mislim da možemo dalje, imamo izvanrednu momčad, igramo lijep nogomet, moderan, neka rivali misle o nama - rekao je Borjan za Kurir te dodao:

- Svi smo jako sretni i zadovoljni, prije svega sudjelovanjem na Svjetskom prvenstvu nakon 36 godina. Bilo nam je važno otići u Katar. Sada smo na Svjetskom prvenstvu i tamo ćemo dati sve od sebe. Želimo i vjerujemo u prolazak u sljedeću fazu.

Borjan je ranije govorio da je rođen u "srpskoj Dalmaciji" što je hrvatska javnost osudila.

- To puno govori o njima. Uvrede, prijetnje i tolika doza primitivizma. Imam puno prijatelja iz Hrvatske i nikad nisam gledao tko je odakle. Uvijek ću biti ponosan na svoje rodno mjesto. Kada sam rođen 87. godine, rođen sam u Republici Srpskoj Krajini i na to ću uvijek biti ponosan. Svatko ima pravo misliti drugačije. Mogu me mrziti, mogu voljeti, ali nikada ne mogu promijeniti moju pripadnost i mjesto rođenja.

Što očekuje od utakmice s Hrvatskom?

- Iskreno, sada ne razmišljam o tome. Moje misli su isključivo uz Crvenu zvezdu. Želim osvojiti peti uzastopni naslov i duplu krunu.

