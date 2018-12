Ćorlukin suigrač pronađen mrtav: Šokirani smo!

Ruski nogometni klub Lokomotiv iz Moskve objavio je da je njihov 18-godišnji igrač Aleksej Lomakin pronađen mrtav.

– Šokirani smo tragedijom. Lokomotiv izražava sućut obitelji i prijateljima Alekseja – stoji u priopćenju Lokomotiva.

Ruski mediji su objavili kako je majka nogometaša prijavila njegov nestanak prije tri dana, a danas se pojavila informacija da je pronađen mrtav od posljedica smrzavanja.

