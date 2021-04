Conte biranim riječima o hrvatskom treneru: 'Sjajan je, klub mu treba biti zahvalan'

Milanski Inter u 33. kolu igra s Veronom koju vodi Ivan Jurić i "lovi" sva tri boda kako bi praktički osigurao titulu prvaka Italije. No, svjestan je trener Antonio Conte da to neće biti lako, ponajprije jer je Ivan Jurić taj koji vodi Veronu. I to odlično!

- Bit će to teška utakmica protiv momčadi kojoj ide vrlo dobro. Verona je imala seriju nezasluženo loših rezultata iako je izvedbama zaslužila više - izjavio je Conte pa se osvrnuo na Jurića:

- On je sjajan trener kojem bi klub trebao biti zahvalan za razvoj igrača kroz naporan rad. Napravio je to prošle sezone, a isto radi i u ovoj. O njegovom poslu mogu pričati samo pozitivno - kazao je Conte.

Inter šest kola prije kraja prvenstva ima 76 bodova, deset više od drugoplasiranog Milana. Verona je deseta i ima 41 bod, deveta Sampdoria 42, a 11. Bologna 38.