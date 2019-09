Čilić unatoč 40 as servisa protivnika izborio osminu finala, čeka ga Nadal

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u osminu finala posljednjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena nakon što je u dvoboju 3. kola pobijedio Amerikanca Johna Isnera sa 7:5, 3:6, 7:6 (6), 6:4.

Bio je to meč u kojem su brojni statistički pokazatelji bili na strani američkog tenisača. No, još jednom se pokazalo kako je statistika varljiva. Isner je imao 40 as servisa, Čilić 20, Amerikanac je imao tri dvostruke pogreške, a Marin čak 16.

Isner je imao i bolji postotak realizacije prvog servisa (71 % / 51 %), te više winnera (57/53). Imao je i više break lopti, 14 pri čemu je iskoristio samo jednu, dok je Marin osvojio dvije od četiri koje je imao. No, pobjeda je otišla na stranu hrvatskog tenisača.

- Bio je ovo težak meč, odlučivao je poen ili dva. Pobjeda je vrlo lako mogla otići i na Isnerovu stranu - kazao je Čilić dodavši: Bilo je teško zaustaviti njegov servis, ali u ključnim trenucima sam bio bolji.

Čilić je na US Openu pobijedio 2014. godine, a lani je dogurao do četvrtfinala.

- Obožavam igrati u New Yorku. Publika je danas bila na Isnerovoj strani, ali volim ovdje igrati. Netko je morao pobijediti, a ovoga puta to sam bio ja.

Čiliću je to bila tek prva TOP 20 pobjeda ove godine i prva otkako je pobijedio baš Isnera na ATP finalu u Londonu prošle godine, koji je tada bio deseti tenisač svijeta.

Prvi set je nakon 55 minuta igre otišao je na stranu hrvatskog tenisača. Ključnim se pokazao jedanaesti gem u kojem je Čilić načinio break, poveo 6:5, a potom obranio servis za 7:5.

Isner je pri vodstvu 5:4 imao tri set lopte, ali je Marin izvukao taj gem. Amerikanac je i u dvanaestom gemu imao dvije break lopte i priliku za izjednačenje, ali srećom nije uspio.

U drugom setu Isner je svoju priliku dočekao u šestom gemu kada je pri vodstvu 3:2 oduzeo servis suparniku. Do kraja seta Isner je ispustio svega dva poena na svoj servis i nakon 33 minute igre izjednačio na 1:1.

U trećem setu oba su tenisača zadržala svoje servise pa je odluka pala u tie-breaku. Najbliži breaku bio je Isner u petom gemu, kada je imao dvije prigode za obrat, ali je Čilić obranio servis.

U trinaestoj igri prvi je do prednosti stigao Amerikanac povevši 3:1, Čilić se vratio, ali potom promašio lagani poen na mreži za novu prednost Isnera (5:3).

Amerikanac je na 6:4 imao servis na set loptu, ali je Marin mini-breakom smanjio na 5:6, a zatim osvojio dva servisa za prednost 7:6 i set loptu. Isner je servirao za ostanak u setu, ali je načinio dvostruku pogrešku i Marin je nakon ukupno dva sata i 33 minute igre poveo sa 2:1.

U četvrtom setu Čilić je brzo došao do prednosti. Tek drugu break loptu u meču dočekao je u trećem gemu i odmah je iskoristio za prednost 2:1.

Isner se mogao vratiti u igru u sedmom gemu kada je imao četiri break loptu za 4-4, ali se Čilić nekako izvukao premda je u tom gemu načinio čak četiri dvostruke servis pogreške.

Nakon što je spasio nemoguće, Čilić je u idućem gemu stigao do dvije meč lopte, no Isner se izvukao servisima smanjivši na 5:4. U odlučujućem gemu Čilić je ponovo imao problema, ali je uspio pronaći mirnoću i koncentraciju kako bi nakon tri sata i 18 minuta priveo meč kraju.

Bio je to njihov dvanaesti međusobni susret i deveta pobjeda hrvatskog tenisača. Čilić je dobio i sva tri njihova dvoboja na Grand Slam turnirima, 2011. na Australian Openu i 2015. u Wimbledonu, a ovoga puta na US Openu.

U osmini finala Čilića očekuje drugi nositelj Španjolac Rafael Nadal koji je u susretu 3. kola bio bolji od Koreanca Hyeona Chunga sa 6:3, 6:4, 6:2.

- Igrali smo nekoliko puta i uvijek je bilo teško. Protiv Nadala moreaš igrati najbolji tenis. Morat ću dobro servirati i igrati najbolje što mogu - dodao je Čilić

Čilić i Nadal su do sada igrali osam puta i Španjolac vodi sa 6:2. Posljednju pobjedu Čilić je ostvario prošle godine u četvrtfinalu Australian Opena kada je Nadal predao meč u drugom gemu petog seta zbog ozljede.

Prije toga Marin je slavio u njihovom prvom međusobnom ogledu 2009. u polufinalu Pekinga.