Čilić na Kližana, Serena Williams protiv Šarapove u 1. kolu

Pobjednik US Opena iz 2014. godine, hrvatski tenisač Marin Čilić za suparnika u 1. kolu ovogodišnjeg izdanja posljednjeg "grand slam" turnira sezone imat će Slovaka Martina Kližana, veteran Ivo Karlović će igrati protiv mladog Amerikanca Francesa Tiafoea, dok će trenutačno najbolje rangirani hrvatski igrač Borna Ćorić za suparnika u 1. kolu imati jednog od igrača iz kvalifikacija.

Čilić i Kližan do sada su se susreli četiri puta i u sva je četiri navrata bolji bio hrvatski igrač koji je ove godine u New Yorku postavljen za 22. nositelja. Ukoliko pobijedi Kližana, Čilić će za suparnika u 2. kolu imati boljeg iz ogleda između Talijana Andreasa Seppija i Bugarina Grigora Dimitrova, projekcija ždrijeba Čilića u 3. kolu vodi na 14. nositelja Amerikanca Johna Isnera, dok bi u 4. kolu, ako tako daleko dođe, Čilić mogao igrati protiv drugog igrača svijeta Španjolca Rafaela Nadala.

Ako pobijedi 19 godina mlađen Tiafoea u 1. kolu, 40-godišnji Karlović će u 2. kolu ići na pobjednika susreta između šestog nositelja Nijemca Alexandera Zvereva i Moldavca Radua Albota. Karlović i Tiafoe se dosada nisu sretali.

Ćorić, koji je postavljen za 12. nositelja, bi u slučaju prolaska u 2. kolo tamo igrao protiv pobjednika susreta između Srbina Filipa Krajinovića i Nijemca Cedrik-Marcela Stebea. Projekcija ždrijeba Ćorića u 3. kolu vodi na 21. nositelja Kanađanina Miloša Raonića, a u 4. kolu na sedmog nositelja i finalista US Opena iz 2014. Japanca Keija Nishikorija.

U konkurenciji tenisačica Hrvatska će imati dvije predstavnice, 22. nositeljicu Petru Martić i 23. nositeljicu Donnu Vekić.

Martić će turnir otvoriti susretom protiv Slovenke Tamare Zidanšek koju je svladala u njihovom jedinom dosadašnjem susretu u 1. kolu Istanbula ranije ove godine. U slučaju pobjede protiv Zidanšek, Martić će u 2. kolu igrati protiv pobjednice susreta između dvije kvalifikantice.

Vekić će, pak, ime suparnice u 1. kolu dobiti po završetku kvalifikacija, dok bi u 2. kolu mogla igrati protiv bolje iz ogleda Estonke Kaie Kanepi i Njemice Tatjane Marije.

Uvjerljivo najzvučniji susret 1. kola bit će onaj između Amerikanke Serene Williams i Ruskinje Marije Šarapove. Williams je postavljena za osmu nositeljicu, dok je Šarapova, zbog brojnih ozljeda koje je imala u 2019. godini, trenutačno tek 87. igračica svijeta.

Dvije bivše pobjednice US Opena, Williams je u New Yorku slavila šest puta, a Šarapova jednom, sastat će se po 22. put, a u dosadašnjem 21 međusobnom ogledu omjer je uvjerljivo na strani Amerikanke koja je ostvarila 19 pobjeda uz samo dva poraza. Williams i Šarapova dosada su se susretale devet puta na "grand slam" turnirima, ali nikada na US Openu i nikada prije 4. kola. Četiri njihova dvoboja bila su u finalima, Šarapova je slavila u finalu Wimbledona 2004., a Williams u finalima Australian Opena 2007. i 2015. te Roland Garrosa 2013.