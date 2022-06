Čiji su slobodni udarci najbolji u povijesti? Tri imena se ističu ispred ostalih

Želite li znati tko su zaista najbolji izvođači slobodnih udaraca u povijesti nogometa? To su pokušali saznati britanski analitičari iz novinarske kuće Tifo koji su koristili brojke, ali, kako sami kažu i vlastite oči te pomoć stručnjaka baš za to područje. Dobili su tri odgovora od kojih se jedan izdvaja

Prvi pogled je pogled na najviše pogodaka iz slobodnih udaraca u 21. stoljeću. Na tom popisu prednjači Lyonov Brazilac Juninho Pernambuncano sa 74 pogotka, iza njega je čudesni vratar Sao Paula Rogerio Ceni s 59 pogodaka, a slijede ih Ronaldinho s 55 pogodaka, Lionel Messi s 50 i Cristiano Ronaldo s 47 pogodaka.

No, još će se pogled malo detaljnije analizirati kad se uz statistike doda i mišljenje stručnjaka. Ipak. već i prije toga iz Tifa tvrde da je najbolji izvođač slobodnih udaraca u povijesti Juninho Pernambuncano. Da je razlika u njegovoj količini pogodaka tolika da je nezanemariva te da je posebno to što je redovito koristio takozvani knuckleball. Knuckleball je udarac lopte snažno malo ispod sredine lopte pri kojem se lopta ne rotira pa zbog toga neočekivano mijenja smjerove u svojem letu.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Alex Martin FRA, Ligue 1, Olympique Lyon 01.09.2021, Groupama Stadium, Decines Charpieu, FRA, Ligue 1, Olympique Lyon, Pressekonferenz, Spielerpräsentation, im Bild juninho // during a press conference, player presentation of France Ligue 1 club Olympique Lyon at the Groupama Stadium in Decines Charpieu, France on 2021/09/01. EXPA Pictures © 2021, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Alex Martinr"nr"n*****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** EXPA/ Pressesports/ Alex Martin

Osim knuckleballa, Juninho je imao tehniku izvođenja i top-spin slobodnih udaraca. To je udarac koji je iz blizine i za razliku od većine takvih udaraca koji idu precizno iznad živog zida, Juninhov ide snažno preko zida i pada pri ulasku u gol. Najopasnija činjenica kod njegovog izvođenja slobodnih udaraca je to što je bio nepredvidiv. Sve te stilove izvođenja možete vidjeti u brojnim YouTube kompilacijama.

Analitičari s Tifa su zatim otišli po mišljenje stručnjaka, jednog od najrenomiranijih u svijetu. Bartek Sylwestrzak je jedan od najvećih stručnjaka za udaranje lopte pri prekidima i slobodnim udarcima. Jedno vrijeme je radio u Brentfordu, a sada radi privatno s nekima od najboljih izvođača slobodnih udaraca u svijetu. On je zadužen za učenje nogometaša kako uvoditi nove i zahtjevne tehnike izvođenja slobodnih udaraca po koja nije česta u nogometu.

- Spomenuo bih tri igrača kad pričamo o najboljim izvođačima slobodnih udaraca u povijesti. Prvi je Juninho Pernambuncano, drugi je Marcos Assuncao, a treći je Marcelinho Carioca. Ova tri su sigurno tri najbolja u povijesti zato što su pokazali da su pri udaranju 'mrtve' lopte tehnički talentiraniji od bilo kojeg drugog igrača, što se očituje i u njihovom postotku uspješnosti - započeo je Sylwestrzak, pa nastavio:

Foto: GUILHERME DIONIZIO The player Marcos Assuncao is presented as further reinforcement of Santos, in Santos, south coast of Sao Paulo, southeastern Brazil, on January 22, 2013. The athlete has played in Rome, Italy, and Real Betis, Spain. Photo: Guilherme Dionizio/Estadao Conteudo./DPA/PIXSELL

- Sva trojica su imala strašnu mogućnost top-spina, ali i knuckleballa, što se jako rijetko viđa na profesionalnim nogometnim terenima. Ovo su jedina tri nogometaša koji su imali obje te tehnički zahtjevne kvalitete udaranja lopte, nakon njih već pri traženju idućih igrača moramo uzimati kompromise.

Od 2016. godine najviše pogodaka iz slobodnih udaraca u svijetu zabio je Lionel Messi (22), no jako je bitno naglasiti da je od ta 22 zabijena slobodnjaka promašio njih 200. Sylwestrzak naglašava kako je kod izvođenja slobodnih udaraca postotak uspješnosti izrazito važan podatak, čak možda i važniji nego li kod nekih drugih statističkih rubrika.

- Ako pogledamo Juninha i usporedimo ga s Messijem, Messi je kao udarač lopte daleko inferiorniji od njega. Messi nije jak u polju udaranja lopte. Kad bismo usporedili slobodne udarce Messija i Juninha, s, recimo, kratke distance, znamo da Juninho ima daleko puno više šanse za pogodak, prvenstveno zbog dva spomenuta načina udaranja lopte koja Messi nema u svojem arsenalu - rekao je trener za slobodne udarce, pa nastavio o Messiju:

Foto: Michael Baucher / Panoramic / Bestimage Lionel Messi (PSG) - Football : Match Ligue 1 Ubert Eats PSG Vs Metz (5-0) au parc des princes à Paris le 21 mai 2022. © Michael Baucher/Panoramic/Bestimage Football: Match Ligue 1 Uber Eats PSG Vs Metz (5-0) at the Parc des Princes in Paris on May 21, 2022. Photo: Michael Baucher / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

- Dobar primjer za objasniti Messijev slučaj je njegov lob pogodak iz slobodnog udarca protiv Espanyola. Lobao je zid i onda je stoper pri povratku htio spasiti loptu, zasmetao svojem vrataru i lopta je ušla u gol. Javnost je taj potez tada proglasila genijalnim i Messija jednog od najboljih izvođača slobodnih udaraca u povijesti, a zapravo ovaj udarac ima samo tehničke mane i ništa drugo. To je zapravo loš udarac, Messi loba loptu jer zna da nema tehničke sposobnosti koje mu omogućuju opcije pri slobodnom udarcu iz blizine. To je inteligentno, ali nije efektivno.

Analitičari s Tifa su sa statističkim parametrima izračunali da su u slobodnim udarcima (uvijek ispod 5% efikasnosti u sezoni) poprilično ispod prosjeka i Harry Kane i Cristiano Ronaldo

- Brojke kažu da ni Messi ni Ronaldo ni Kane ne upadaju među 20 najboljih izvođača slobodnih udaraca svih vremena, ako gledamo najobjektivnije kriterije - kaže Bartek Sylwestrzak.

Foto: Craig Brough/REUTERS Soccer Football - Premier League - Manchester United v Norwich City - Old Trafford, Manchester, Britain - April 16, 2022 Manchester United's Cristiano Ronaldo before he scores their third goal from a free kick and his hat-trick REUTERS/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Craig Brough/REUTERS

Sylwestrzak završava svoje objašnjenje jasnom poantom.

- Nije Juninho bolji od Messija zato što ga ja više volim. Juninho je bolji od Messija jer je s istih pozicija s istom preciznosti mogao slati loptu brže prema suparničkom vrataru, i to je u većem broju slučajeva i završavalo pogotkom. Ako pogledamo što su u karijeri radili Pernanbuncano, Assuncao i Cariocia, a što je napravio Messi, jasno je koliko su superiorni.

- Preporučio bih svima da odete na internetu pogledati neke stare utakmice u kojima Juninho, Assuncao i Carioca izvode uzastopne slobodne udarce. Svaki je u najmanju ruku jako opasan i u svakom uspijevaju izvesti nevjerojatno teške tehničke vještine. Sva trojica su više puta u svojim karijerama zabili po dva slobodna udarca u jednoj utakmici, a Assuncao je jedan od samo pet igrača u povijesti nogometa, koliko ja znam, s hat-trickom golova iz slobodnih udaraca u jednoj utakmici.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION Southampton's James Ward-Prowse scores their side's first goal of the game from the penalty spot during the Premier League match at The King Power Stadium, Leicester. Picture date: Sunday May 22, 2022. Photo: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Stručnjak za slobodne udarce tvrdi da nijedan današnji izvođač slobodnih udaraca nije na razini ta tri spomenuta imena, ali pohvalio je neka imena koja se ističu iznad svih u današnjem nogometu. Najbolji postotak u najboljih pet svjetskih liga ima Southamptonov James Ward Prowse (17/75) s 22 posto uspješnosti, a slijede ga Phillipe Coutinho (5/25) s 20 posto, te Antoine Griezmann, Andrej Kramarić, Jonathan Schmid i Stefan Milinković-Savić s 15 posto uspješnosti.

- Iako nitko nije na razini najboljih u povijesti, postoje neki igrači koje danas treba pohvaliti. Prvo ime je James Ward-Prowse, ono što on radi je na tehnički dosta visokoj razini, uči nove tehnike udaranja lopte i ima dobar postotak efikasnosti. Kroz treninge može još napredovati - zaključio je Bartek Sylwestrzak.