Cibona završila u stečaju! Klub je u blokadi već 120 dana

Cibona, nekadašnji velikan hrvatske i europske košarke, završila je u stečaju. Ovaj je klub 120. dan u blokadi pa je završio u stečaju.

A stečaj znači da vukovi mogu započeti sezonu jedino s petoricom seniora iz prošle sezone i nizom juniora.

O tome je nedavno govorio direktor kluba Tomislav Šerić.

- Nakon dugog niza godina različitih poslovanja, loših vijesti i negativnih napisa, želim predstaviti mogućnost preoblikovanja kluba u sportsko dioničko društvo kao trajno rješenje. Dakako, da bi se to ostvarilo važno je proći određene korake i to po pravilniku, koji proizlazi iz novog Zakona o sportu, čije se usvajanje očekuje ovih dana. Mi radimo ispitivanje tržišta i naš elaborat, koji je u visokoj fazi izrade, moramo prilagoditi tome - rekao je Šerić i dodao:

- Svim vjerovnicima šaljemo upite žele li biti isplaćeni ili svoja dugovanja žele pretvoriti u udjele. Zasad, pomalo iznenađujuće, imamo vrlo dobar odaziv i velika većina ih želi pretvoriti u dionice pa tako i strani investitori također svoje pozajmice ne traže nazad. A dosad je sve bilo putem pozajmica a to je najteži mogući način funkcioniranja u financijskoj industriji. No, važno je da konačno imamo alat s kojim se može doći do trajnog rješenja da se kroz ulaganja klub može dokapitalizirati.