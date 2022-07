Cibona se vraća: Tajanstveni američki investitori ulaze u klub?

Valjda je tako moralo biti, Cibona je morala doći do dna, počelo se već govoriti i o njezinu gašenju, da bi se stvari pokrenule s mrtve točke. U klubu koji se voli hvaliti dvostrukom krunom europskog prvaka rade na sanaciji stanja, na novom početku, planiraju se akcije koje bi taj klub dugoročno trebale vratiti na staze stare slave. A kako je sve to rovito i povezano s brojnim teškoćama, u klubu se ne žele zalijetati s velikim izjavama. No, pozvali su novinare da im kažu da se ipak nešto radi, da koplje nije bačeno u trnje, da su osnaženi podrškom brojnog navijačkog puka i da neće odustati.

Ne zanima ih zarada nego rast

- Dugovi od 5,9 milijuna eura svakako nisu idealna startna pozicija, ali vjerovnicima smo, a ima ih točno 416, ponudili sporazum koji je prilično široko prihvaćen. Rekao bih da ga je prihvatilo 80 posto njih. A neki su nam došli i rekli da slobodno otpišemo cijeli njihov dug - kaže direktor kluba Ivan Matasić, koji odiše optimizmom iako je i sam mjesecima bez plaće a kući stiže sve kasnije, pa ga supruga zadirkuje da je bolje zarađivao kad je manje radio.

Ono na čemu će nova Cibonina uprava inzistirati, kaže Matasić, bit će maksimalna transparentnost u radu kluba. Ništa se više neće skrivati, a na tome inzistiraju i tajanstveni investitori, navodno u većem dijelu Amerikanci, koje predstavlja Hari Iyengar, Indijac rođen u Alžiru s britanskom putovnicom. On je član uprave više renomiranih investicijskih fondova među kojima su Ascent Capital i HGO Growth. Diplomirao je financije na London School of Economics te magistrirao na Oxfordu, a od veljače je i član Cibonine skupštine.

- Cibonu bije glas da je puna tajni i začkoljica, a mi to želimo promijeniti. Znam da za korjenite promjene treba vremena, ali mi tu vidimo veliku priliku, Cibona je brend. Napravit ćemo ako treba i desetogodišnji plan, ali ćemo Cibonu vratiti u europski vrh. Svjesni smo da košarkaški klubovi uglavnom nisu profitabilni, ali nas ne zanima zarada nego rast kluba. Za tri tjedna imat ćemo puno više odgovora - odlučan je Iyengar.

Prvi korak koji Cibonina uprava želi učiniti je "čišćenje" računa koji je blokiran zbog duga od tri milijuna kuna.

- Mi bismo toliko novca i našli, ali to nije rješenje, jer bi onda na račun sjeli neki drugi. Zato želimo biti korektni prema svima i svima nudimo isti sporazum. Dobit će dio novca, vidjet ćemo koliko, ali to je ipak bolja solucija za njih jer ako klub bankrotira neće dobiti ništa - napomenuo je Matasić dodavši:

Sesar još traži igrače

- Želimo osnažiti klub da bude respektabilan i u europskim okvirima, želimo vratiti publiku, a za to su nam potrebne dvije do tri godine kako bismo poslije mogli odgajati igrače na NBA razini. Spremni smo na žrtvu, ali moramo izgraditi sustav.

Zasad je Cibona prisiljena krpati sastav, a ta je nezahvalna uloga pripala Josipu Sesaru (44) koji se, nakon igračke karijere, trenerskim poslom počeo baviti 2010. u Zrinjevcu, a od 2015. s manjim je prekidima vodio Goricu.

- Mogu vam sad reći da pregovaramo s petoricom igrača, ali neću vam otkriti njihova imena dok s njima ne potpišemo ugovor. Ne želimo dovesti četiri Amerikanca i ići na rezultat preko noći, do rezultata želimo doći sustavno i bez vraćanja u rikverc. Idemo korak po korak - jedino je što je o dolascima igrača htio reći Matasić.

Pričalo se u klubu pod tornjem još puno o strateškom ulaganju koje će Ciboni omogućiti da sljedećih godina financijski napokon stane na zdrave noge te postane konkurentan klub u europskim okvirima. I tko ne bi pružio podršku takvoj ideji. Vjerujemo da će uz nju pristati i Aco Petrović koji je u jednom trenutku stao na čelo inicijative prikupljanja novca za pomoć klubu. Ako ništa drugo, Aco je na taj način razbudio upravljačke strukture u Ciboni.

>> Shaquille O'Neal nastupio kao DJ na Krku, a pridružio mu se i Dončić: "Svi sa ovog područja odlični su strijelci"