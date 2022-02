Cibona se namučila sa Škrljevom, Okornu peta pobjeda u nizu

Novi Cibonin trener Gašper Okorn postigao je i petu pobjedu u nizu, no ovaj put ne baš onako glatku kakvu biste očekivali u srazu između kandidata za naslov i višestruko jeftinije momčadi iz sredine tablice.

Svoju 13. prvenstvenu pobjedu cibosi su izborili protiv Škrljeva (87:81) u čijim redovima su prednjačili krilni-centar Daniel Zovko (22 koša) i vižljasti razigravač Toni Jelenković (21 koš). Kod domaćina preko 20 opet je otišao centar Danko Branković (21 koš, 9 skokova), a važnu rolu u završnici susreta odigrao je američki centar Nathan Reuvers (15 koševa, 7 skokova).

- S obzirom da smo u petak i u ponedjeljak igrali hrvatske derbije, protiv Zadra i Splita, ovo je za nas bila očekivano teška utakmica. Kada smo u trećoj četvrtini otišli na "plus 17" bili smo u prilici da već tada riješimo utakmicu, no tada je došao pad, a oni su se tricama sve više približavali, pa smo morali u novu korekciju. Da, bila je to opasna utakmica po nas jer njima su u jednom razdoblju ulazili i teški šutevi- kazao je Okorn koji je ovako objasnio izmjenu u posljednjoj četvrtini kada je na klupu posjeo dotad dominatnog Brankovića i na centra uveo Reuversa.

- Danko jest dominirao napadački, no teško smo s njim branili igru dva na dva. Kada su nam pak Reuvers kao petica i Nakić kao četvorka igrali u tandemu, sve smo preuzimali i to je funkcioniralo i tako smo riješili taj problem.

Priznao je Okorn i svoj previd glede obrane na igraču (Zovko) koji je sam zabio prvih 11 koševa gostiju (uz tri trice).

- U početku nismo preuzimali Zovka i to je moja pogreška no to smo u hodu iskorigirali.

S obzirom na umor u nogama cibosa, da je gostujući trener imao barem jednog od dvojice nedostajućih, važnih, igrača ((Slavica, Adway), bilo bi tu svega. No, Slavica je doživio tešku ozljedu ramena i upitna mu je i sezona, a Amerikanac je već dva mjeseca u SAD-u radi obiteljske situacije.

- Pali smo u posljednje tri minute druge četvrtine kada nam je Barnjak zaradio treći prekršaj i kada su nam domaćini otišli na 11 razlike. Na "minus 17" moji dečki pokazali su snažan karakter pa smo čak došli u situaciju da Cibonu ugrozimo - izjavio je trener Škrljeva Damir Rajković čijoj bi momčadi, uz sadašnji skor (9-9) i šesto mjesto, još dvije pobjede bile dovoljno da to mjesto i zadrži i da kao takav uđe u Ligu za prvaka.