Goropadna Cibona opet razbila Split i polako se osvećuje za 10 poraza u nizu

Do svoje sedme regionalne pobjede košarkaši Cibone došli su na neočekivan način. U hrvatskom derbiju, koji to po odnosu snaga nije bio, pobijedili su Split (84:65) koji je tako, sa skorom 3-15 ostao prikovan za podnožje ljetstvice ABA lige.

Ne sjećamo se kada su cibosi u nekoj važnoj utakmici prvih 15 koševa postigli pogađajući tricu. Ili kada su u 13. minuti vodili "plus 25" (39:14) gađajući trice osam od deset. A sve to priuštili su žutima koji su u tom prvom poluvremenu (52:31) ponekad izgledali kao da nisu došli na utakmicu. Dakako, fizički došli jesu, ali su ju započeli vrlo kilavo.

No, zato su došli na treću četvrtinu i zaigrali puno angažiraniju obranu koja im je, u 29. minuti, donijela smanjene zaostatka na "minus 12" (61:49). Doduše, tome je pripomogao i Cibonin trener Gašper Okorn koji je trpio usporenog Vildozu na razigravaču, gledao kako se prednost topi, a nije ništa poduzimao. No, očito je slovenski stručnjak bio toliko uvjeren u (nad)moć svoje momčadi da se nije uznemirio što se u nastavku susret i pokazalo.

Kod domaćina prednjačio je Amar Gegić (24 koša) koji je svoje četiri trice zabio u prvom poluvremenu dok je u nastavku zabijao iz prodora. Zapravo, BiH reprezentativac je prvu četvrtinu završio sa 16, od Ciboninih 29, koševa i time predodredio ishod.

Uspjevši se sačuvati od pet prekršaja, veliku minutažu (24 minute) u odnosu na svoj prosjek, imao je 215 cm visoki centar Danko Branković koji je upisao 20 koševa i 11 skokova (pet napadačkih), a s nekoliko atraktivnih asistencija zabljesnuo je Cibonin razigravač Lovro Gnjidić (šest dodavanja za koš).

I sve to bilo je dovoljno da se nadigraju indisponirani gosti koji kao da su ovom prilikom platili cijenu onom nizu od 10 pobjeda nad Cibonom. Jer, domaćini su doista zaigrali energično i angažirano što je ustvrdio i trener Splićana Srđan Subotić:.

- Komentar je vrlo jednostavan. Cibosi su ušli u utakmicu s više žara i energije i riješili su pitanje pobjednika već u prvoj četvrtini. Mi naprosto nismo odgovorili na ono što su oni ponudili. Pokušali smo nešto početkom drugog poluvremena no kada smo došli na "minus 12" primili smo dva lagana koša.

Uz najkorisnijeg igrača gostiju, mlađahnog Runjića (12 koševa, 8 skokova, 4 asista), jedini dvoznamenkasti igrač u redovima Splićana bio je Shannon Shorter. Ovom prilikom prigušeni najpotentniji strijelac Splićana, zabio je prvi koš iz igre tek u 14. minuti, na "minus 25" pa smo se zapitali je li to Amerikanac u redovima žutih bio indisponiran ili su cibosi na njemu igrali dobru obranu. Evo odgovora s obje klupe.

- Naš veliki problem je bio što su svi bili indisponirani, nismo imali širinu pa je cibosima bilo lakše usredotočiti se na njega. Nismo imali širinu, nismo razvukli teren. Shorter ima kvalitetu da može iz ničega nešto napraviti, a kada to ne ide onda to ulazi u zonu forsiranja - kazao je Shorterov trener Subotić.

- Danas smo odigrali odličnu obranu na Shorteru a i prije tri dana na Zadrovu Amerikancu Carteru. U tom dijelu igre Drežnjak i Radovčić rade jako ozbiljan posao. Oni imaju jako težak zadatak, troše se u obrani i sada trebamo sve učiniti da i ostali to prihvate i da im još više pomognu - ustvrdio je Cibonin strateg Gašper Okorn koji se osvrnuo i na doprinos Brankovića i Gnjidića.

- Pričali smo baš o tom našem problemu s prekršajima kada nam Branković i Reuvers brzo uđu u penale, a vidjelo se u ovoj utakmici koliko nam to znači kada taj čroblem nemamo. Znamo tko nam tu nedostaje. Kad ćemo imati Prkačina onda ćemo moći biti agresivniji i raditi više prekršaja a da nitko ne ispadne iz igre. Gnjidić jest ovu utakmicu zavšrio bez koša u svojih 26 minuta, no on je primarno razigravač i on je taj dio posla obavio. Imao je sedam skokova i šest asistencija, a imao bi ih i više da su suigrači pogodili sve šuteve koje im je otvorio.

U samo četiri dana, Cibona je pobijedila oba velika hrvatska rivala (Zadar u gostima, Split doma) i kao takva se najavila kao vrlo ozbiljan kandidat za trofej na predstojećem Final Foura Ćosićeva kupa.

- Do tada nas čekaju još tri utakmice, u srijedu te petak i nedjelju, i tek onda ćemo se okrenuti Kupu. Zajedno sa ove dvije utakmice, protiv Zadra i Splita, mi ćemo u 10 dana odigrati pet utakmica i treba to izdržati - kazao je Cibonin strateg koji je izborio i četvrtu pobjedu u nizu otkako je preuzeo sastav vukova.

A bila je to i druga uzastopna pobjeda nad Splitom. U prosincu je bilo "plus 22" (82:60) a sada "plus 19" pa nam se čini kao da sve to proizlazi iz silne želje vukova da se žutima osvete za onih 10 poraza u nizu u međusobnim susretima.