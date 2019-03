Cibona razmontirala Krku, Rozić rekorder ABA lige po broju koševa (2740)

Nakon prilično anemičnog prvog poluvremena (37:44), u kojem je gubila i 12 koševa razlike, Cibona je odigrala maestralno drugo poluvrijeme (62 koša) i razmontirala Krku (99:71). S ovim su cibosi istaknuli ozbiljnu kandidaturu za šesto mjesto u ABA ligi, a u nekoj teoriji (s pobjedom protiv Budućnosti, uz poraze Mege) mogli bi biti čak i peti. A Krki pak preostaje teška borba za opstanak i to izravna sa svojim najvećim slovenskim rivalom Olimpijom kojeg dočekuje u posljednjem (22.) kolu osnovnog dijela sezone.

Osim što je zabijao trice u trećoj četvrtini, baš kada je Cibona činila razliku, za kapetana Marina Rozića je ovo bila posebna večer još po nečemu. Naime, Roza je upravo dostigao rekord ABA lige po broju postignutih koševa (2740) kojeg sada dijeli s bivšim cibosem Nebojšom Joksimovićem, a dugovječni cibos je pak samostalni rekorder lige po broju odigranih utakmica (355).

- Ovo kako smo mi igrali drugo poluvrijeme bila je milina za gledati. Pravi uragan. Kad ova moja "pješadija" nekog nagazi tu trava ne raste. To su me učili još moji zapovjednici u ratu, da pješadija dobiva bitke - kazao je Cibonin trener Ivan Velić koji nije htio otkriti kako je to u poluvremenu motivirao vukove da na parket izađu kao da su vukodlaci.

- Ne smijem vam reći sve što sam rekao jer bi to bilo ružno za javnost. Razbudio sam ih, tražio da podignemo razinu agresivnosti. Rekao sam im da nitko u Draženovu domu ne smije imati veću energiju i želju od njih. U prvom poluvremenu smo izgubili skok, imali smo veći broj izgubljenih lopti, a u drugom je bila posve druga priča. Sve je izgledalo potpuno drugačije i ovakvu Cibonu je bilo lijepo za gledati.

I Krku je bilo lijepo za gledati, pogotovo Hrvata Dominika Mavru (10 koševa, 5 asistencija), ali samo prvo poluvrijeme što je priznao i gostujući trener Simon Petrov:

- Mi smo u prvom poluvremenu igrali neku pametnu košarku, a u drugom kao da nismo izašli na teren.

U kojoj mjeri je tome kumovala pojačana agresivnost domaćina?

- Naravno da njihova agresivnost s tim ima veze, no u ovoj poziciji u kojoj smo mi na tablici ne smije niti jedan naš suparnik biti agresivniji od nas.

Bez obzira što ga u tjednu koji dolazi čekaju tri utakmice (Gorica, Zabok, Budućnost), Cibonin trener Velić ne želi na ovome stati:

- Kako je cijelo vrijeme vladala teorija o tome da se borimo za ostanak, tako sada teorija kaže da mi s pobjedom nad Budućnosti imamo priliku biti peti.

Osim kapetana Rozića (16 koševa), kod razigrane Cibone dvoznamenkasti su bili Bundović (13), Marić (12), M. Ljubičić (12), K. Ljubičić (10) i Australac hrvatskih korijena Gilbert (11) koji je u završnici susreta oduševljavao napadačkim skokovima (5). Kod gostiju iz Novog Mesta najbolji pojedinac bio je hrvatski branič Dominik Mavra (14 koševa, 6 asistencija).

Poredak: 1. Crvena zvezda 20-1, 2. Partizan 14-7, 3. Budućnost 14-6, 4. Cedevita 14-6, 5. Mega 10-10, 6. Cibona 9-12, 7. FMP 9-11, 8. Zadar 7-14, 9. Igokea 7-14, 10. Mornar 7-13, 11. Krka 6-15, 12. Olimpija 6-14