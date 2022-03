Cibona pobjedom protiv Gorice otvorila Ligu za prvaka

Košarkaši Cibone pobijedili su Goricu 74:69 u prvoj utakmici Lige za prvaka odigranoj u Košarkaškom centru "Dražen Petrović".

Gorica se pokazala vrlo opasnim suparnikom za favorizirane osvajače Kupa Krešimira Ćosića i do posljednjih 15 sekundi bila u igri za pobjedu.

Cibona je bolje otvorila utakmicu i u 7. minuti imala osam koševa prednosti (22:14), ali je do kraja prve četvrtine Gorica napravila 13:2 i došla do prednosti (24:27). Momčad Mikija Starčevića je do 14. minute prednost povećala na +8 (27-35), ali je tada Cibona serijom 11:0 ponovno došla u vodstvo (38:35) u 18. minuti. Na poluvremenu je bilo minimalnih 41:40 za domaću momčad.

Kad je u 26. minuti Toni Nakić donio "vukovima" +10 (54:44), činilo se da će momčad Gašpera Okorna doći do još jedne uvjerljive pobjede. No, tako nisu mislili gosti koji su za tri i pol minute napravili 12:2 i izjednačili (56:56).

U 33. minuti Goričani su poveli 62:61, ali su onda tri minute ostali bez koša, što je Cibona iskoristila za seriju 9:0 i pobjegla na +8 (70:62). No, Gorica je još jednom zaprijetila i odvela utakmicu u neizvjesnu završnicu. Nakon polaganja Uljarevića 50 sekundi prije kraja Ciboni su ostala samo tri koša prednosti (72:69). Na 31 sekundu prije kraja Radovčić je promašio oba slobodna bacanja, a 19 sekundi prije kraja Uljarević je promašio tricu kojom je Gorica mogla doći do izjednačenja.

Toni Nakić je uzeo loptu, a nakon osobne pogreške Batura pogodio je oba slobodna bacanja i zapečatio Ciboninu pobjedu.

Strijelce Cibone je sa 17 koševa i sedam skokova predvodio Danko Branković. Nakić je ubacio 11 poena, a po 10 su dodali Jose Vildoza i Amar Gegić.

Kod Gorice su najbolji bili Mate Kalajžić sa 15 koševa i pet skokova te Karlo Uljarević sa 14 poena. Dino Cinac je ubacio 12 koševa uz šest skokova.

Cibona je privremeno izbila na vrh ljestvice sa 18 pobjeda i pet poraza, ispred Zadra (17-5), Splita (17-5) i Cedevite Junior (17-5). Gorica je na petom mjestu s 13-10, a Zabok je šesti s 10-12. Klubovi su u Ligu za prvaka prenijeli sve rezultate iz osnovnog dijela prvenstva, a svih šest, uz dva najbolja iz Lige za ostanak, igrat će u doigravanju za prvaka Hrvatske.