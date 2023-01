Cibona na Zadar već u četvrtfinalu, ždrijeb pomazio Dinamo, pobjedniku prvi put novčana nagrada

Slobodni ždrijeb parova Ćosićeva kupa, onaj bez nositelja, donio je još jedan vrlo rani međusobni okršaj favorita za trofej. Nakon što su se, već u osmini finala, susreli Cibona i Split pa žutih neće biti među osam, ovaj put su Ciboni nesklone kuglice htjele da se branitelj naslova u četvrtfinalu mora boriti s drugim velikim rivalom Zadrom.

Dakle, već u četvtfinalu završnog turnira osmorice, otpast će još jedan favorit za naslov (Cibona ili Zadar) što će svakako dovesti do povećane interne zanimljivosti no pitanje je kakav će to efekt imati na opću sportsku javnost i popunjenost tribina Draženova doma poprišta 32. završnice ovog natjecanja.

Osim cibosa i Zadrana u četvrtfinalu će se sučeliti još i Cedevita Junior i Bosco te Šibenka i Furnir a četvrtog polufinalista dat će par Dinamo - Kvarner 2010. Gledano iz perspektive da je Kvarner, među premijerligašima, jedini sudionik završnice iz nižeg ranga natjecanja, Dinamo je u ovoj prigodi prošao najbolje a jako zadovoljni mogu biti i u Cedeviti Junior koja se gostujućom pobjedom nad Splitom prometnula u ozbiljnog kandidata za ovaj trofej.

- Ovaj sustav natjecanja nije odobren preko koljena već je on donešen u komunikaciji s klubovima. Ovaj prijedlog je prošao kroz naše radne skupine i sastanke s klubovima i kao takav je i usvojen. Ponekad je ova formula nezgodna za određene favorite, i mogu se složiti da on ima i svoje "za" i "protiv", a s druge strane ovo je prilika da i manji klubovi dođu pod svjetla pohornice. Kup je natjecanje koje pruža priliku svima, to je svojevrsni sustav iznenađenja i to je njegova draž - objasnio je novost Josip Vranković, glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza.

Premda negdje duboko u sebi nisu zadovoljni s ovakovim ždrijebom, predstavnici Cibone i Zadra zvučali su prilično pomirljivo.

- Mi nemamo problema s time, igramo s onima koje nam ždrijeb dodijeli a sa Zadrom bismo se prije ili kasnije morali sresti a ovaj put ćemo ih pobijediti u četvrtfinalu. Naša je jedina želja da bude što više publike - kazao je Tomislav Šerić, član Cibonine Skupštine.

Prvom Ciboninom čovjeku reternirao je David Gunjević, direktor Zadra, koji se nada značajnom kontigentu navijača njegova kluba:

- Volio bih a ta utakmica, kao i cijeli turnir, bude praznik košarke. Ne trebamo naglašavati koliko nama znači ovo natjecanje i mi priželjkujemo pobjedu i osvajanje Kupa. Za nas u Kupu nema zadovoljštine ako si finalist, cilj je osvajanje. Uzimajući u obzir strast i emocije koju pobuđuje ime Kreše Ćosića, ja ne mogu sebi dopustiti da izjavim nešto drugo.

Osim slobodnog ždrijeba, novost je i to da će polufinalni parovi biti ždrijebani nakon posljednje utakmice četvrtfinala. A novost je i da će, prvenstveno zahvaljujući SuperSportu (prvom sponzoru ovog natjecanja), osim sa medaljama i trofejem, pobjednik otići kući i sa 20.000 eura dok će finalistu pripasti 5.000.

Naslovni sponzor završnice Ćosićeva kupa je sponzor i Prve HNL i Hrvatskog nogometnog kupa pa je direktor Goran Đurić kazao:

- Nama je drago što smo sponzori ovog natjecanja. Osim u nogomet, ulagat ćemo mi i u ostale sportove a među njima i je i košarka.

U ime organizatora turnir, Košarkaškog saveza Zagreba, predsjednik Bernard Budimir objasnio zašto se završnica ovog natjecanja, nakon deset godina, vratila u Zagreb.

- S obzirom da je među završnih osam čak pet zagrebačkih klubova, nametnula se potreba da mi to organiziramo.

Ždrijebanju parova četvrtfinala završnice nazočila je i Ljerka Ćosić, supruga legendarnog košarkaša čije ime ovo natjecanje nosi. Tradicija je, još otkako je Kup imenovan Krešinim, da prigodom ždrijebanja bude barem jedan član obitelji Ćosić.