Christina Zwicker nastupila na SP-u: Vidjelo se da rade živci, da glava radi svoje

Hrvatska reprezentativka Christina Zwicker odradila je kvalifikacije višeboja i ujedno završila svoj nastup na 50. Svjetskom gimnastičarskom prvenstvu u japanskom gradu Kitakyushu.

Na programu je bilo sedam od 10 kvalifikacijskih grupa gimnastičarki, a uoči raspleta posljednje tri skupine, Christina je trenutno na 36. mjestu u višeboju (46.165).

Najbolji višeboj danas odradila je Amerikanka Leanne Wong (55.749).

- Ne mogu reći da sam zadovoljna, ali ne mogu reći ni da nisam. S obzirom da mi je ovo prvo Svjetsko prvenstvo u životu, vidjelo se da rade živci, da glava radi svoje. Počeli smo s gredom. Krenula sam sigurno, stabilno, bez nekih većih grešaka, međutim, pred saskok, na samom kraju vježbe, dogodila se pogreška što je rezultiralo padom - objašnjava Christina.

Na gredi je ocijenjena sa 10.766, na preskoku sa 12.633, na dvovisinskim ručama je dobila 10.766, a na tlu 11.733.

- Nakon toga je išao parter, napravila sam u redu, s njim sam zadovoljna. Radila sam novu vježbu, novu koreografiju i to je bilo OK. Preskok je isto bio OK i na kraju su ostale dvovisinske ruče. Krenula sam lijepo, sigurno, a onda opet pred sam kraj, na elementu prije saskoka, dogodila se greška i pala sam sa sprave. Sveukupni dojam, sretna sam i ponosna što sam uopće dobila priliku nastupiti, što smo uspjeli doći do Japana s obzirom na cijelu situaciju s COVID-om. Da sam mogla bolje, jesam, znam i sama, ali sada nam je ostalo vratiti se u dvoranu, nastaviti trenirati, raditi, zapeti, gristi i s glavom gore samo ići dalje - poručila je 19-godišnja Zwicker.

U srijedu će u muškim kvalifikacijama nastupiti parteraši Aurel Benović i Marko Jovičić te na konju s hvataljkama Filip Ude, Jakov Vlahek i Mateo Žugec.