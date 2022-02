Celtic s tri komada deklasirao Rangers i preuzeo prvo mjesto na ljestvici!

U jednom od najvećih nogometnih derbija Celtic je na svom travnjaku pobijedio Rangers 3:0 preuzevši vodstvo na ljestvici.

Sudar škotskih velikana, 427. Old Firm u potpunosti je pripao The Bhoysima koji su mogli i uvjerljivije slaviti, no Allan McGregor je spasio goste od pravog potopa.

Domaćin je sve obavio u fantastičnom prvom poluvremenu u kojem je zabio tri gola. Junak utakmice bio je Japanac Reo Hatate koji je zabio prva dva, a potom asistirao za treći gol. Japanac je u prosincu stigao u Celtic iz Kawasaki Frontalea i u četiri ligaška nastupa zabio je tri gola.

Već u petoj minuti Hatate je zatresao suparničku mrežu. Celtic je imao korner, lopta se odbila do ruba kaznenog prostora, a Japanac je okušao sreću udarcem s ruba šesnaesterca i pogodio. Hatate je u 42. minuti zabio i drugi gol, također s ruba kaznenog udarca, ali s desne strane. U posljednjim trenucima prvog dijela Liel Abada je zabio za 3:0 nakon Hatateova ubačaja.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS Soccer Football - Scottish Premiership - Celtic v Rangers - Celtic Park, Glasgow, Scotland, Britain - February 2, 2022 General view inside the stadium during the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff Photo: Jason Cairnduff/REUTERS

Domaćin je mogao zabiti još nekoliko golova, a najviše se ispromašivao Georgios Giakoumakis. Najbolju priliku aktualni prvak je imao u 79. minuti kada je Ryan Jack pogodio vratnicu s više od 20 metara.

Bio je to derbi u kojem su nastupila i dva hrvatska reprezentativca. Josip Juranović je odlično odigrao cijeli dvoboj za domaći sastav, dok se Borna Barišić uklopio u Rangersovo sivilo i zamijenjen je u poluvremenu.

Old Firm se trebao igrati početkom godine, ali su čelnici škotskog Premiershipa odlučili prekinuti prvenstvo zbog brojnih slučajeva zaraze omikronom, pa je jedan od najvećih gradskih derbija na svijetu prebačen na 2. veljače.

Celtic je ovom pobjedom prekinuo crni niz od šest utakmica bez pobjede u gradskim derbijima pri čemu je doživio pet poraza. No, još je važnije što je s tri nova boda preuzeo vrh ljestice sa 57 bodova, dok je Rangers ostao na 56.