Čelnik FIFA-e: 'Europa je licemjerna, maltretirali su me kao dijete! Osjećam se kao gej i Arapin'

Organizatori skorašnjeg svjetskog prvenstva, Katar, nalazi se svakog dana na meti kritika od strane medija, navijača ali i mnogih reprezentacija.

Predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino, branio je Katar u pomalo bizarnom govoru, a Zapad je prozvao da su licemjerni.

- Čuli smo puno, puno lekcija od nekih Europljana i zapadnog svijeta. Mislim da bismo se za ono što smo mi Europljani radili zadnjih 3000 godina trebali ispričavati narednih 3000 godina. Tek tad bismo mogli početi dijeliti moralne lekcije ljudima. Danas se osjećam Kataraninom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Danas se osjećam Arapom. Danas se osjećam kao Afrikanac. Danas se osjećam kao gej. Danas se osjećam kao invalid. Danas se osjećam kao radnik migrant. A nisam ni Kataranin, ni Arapin, ni Afrikanac, ni homoseksualac ni invalid. Osjećam se tako jer znam što znači biti diskriminiran, biti maltretiran kao stranac u drugoj zemlji - rekao je Infantino.

- Kao dijete su me maltretirali jer sam imao crvenu kosu i pjegice, plus sam bio Talijan. Zamislite! Što onda radiš? Pokušaš stvarati prijateljstva. Nemojte optuživati, svađati se, vrijeđati... Počnite nešto raditi da se to promijeni. Katarski organizatori su potvrdili da su ovdje svi dobrodošli. Ako jedna osoba tvrdi drugačije, to nije mišljenje zemlje i organizatora. Izvještavanje medija i kritike su dvostruki standardi... A ovo dijeljenje lekcija je licemjerje.

Pressica prvog čovjeka svjetske nogometne federacije održala se samo dan nakon što je zabranjeno točenje alkohola.