Čeferin ne želi ligu bez Dinama, a dotaknuo se i uspjeha Crvene Zvezde

Predsjednik Europskog nogometnog saveza (UEFA) Aleksander Čeferin u uvodnom je govoru na kongresu UEFA-e u Montreauxu kazao engleskoj "velikoj šestorci", klubovima koji su se pridružili novoj Superligi, kako su napravili "veliku pogrešku" te ih pozvao da ponovno razmisle o svojoj odluci.

- Želio bih se obratiti vlasnicima nekih engleskih klubova. Gospodo, napravili ste veliku pogrešku. Neki bi to nazvali pohlepom, neki prezirom, arogancijom ili potpunim ignoriranjem engleske nogometne kulture, no to nije važno. Ono što jest važno je da imate vremena promijeniti mišljenje. Svatko radi greške, a navijači u Engleskoj zavređuju da vi ispravite svoje, oni zavređuju poštovanje - kazao je Čeferin.

Čeferin je u svom uvodnom govoru kritizirao vlasnike klubova i stoga što na nogomet gledaju kao na "proizvod", a na navijače kao na "potrošače".

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Chelsea i Arsenal se nalaze među potpisnicima 12 klubova osnivača Superlige zajedno s po tri talianska (Inter, Milan, Juventus) i španjolska (Barcelona, Real Madrid, Atletico Madid) kluba.

- Uefinim natjecanjima su potrebni Atalante, Celtici, Rangersi, Dinamo Zagreb i Galatasaray ovog svijeta. Ljudi moraju znati da je sve moguće, veliki klubovi danas nisu bili nužno veliki klubovi i u prošlosti. Gdje je Manchester United bio u desetljeću prije nego je sir Alex stupio na scenu? Gdje je bio Juventus prije 15 godina? - pita se Čeferin i naglašava:

- Da su klubovi prije 30 ili 40 godina odlučili raditi Superligu, tu bi bili Nottingham Forest, Aston Villa, Hamburg, Steaua, Porto, PSV i Crvena Zvezda, tada je to bila krema europskog nogometa. Nogomet se mijenja, ali neki to ne razumiju, već samo vide promjene na računima u banci.