Sraz za vrh HNL-a: Bjelica 'hladno' o Dinamu, Krznar puno poniznije najavio derbi

U srijedu je od 20.30 sati u sklopu 30. kola Prve HNL na programu susret Osijeka i Dinama koji bi mogao biti i presudan u borbi za ovosezonski naslov prvaka, uoči tog dvoboja vodeći Dinamo ima dva boda više i utakmicu manje od drugog Osijeka.

Osijek bi pobjedom u derbiju u srijedu mogao u potpunosti zakomplicirati situaciju na vrhu, preuzeti prvo mjesto s bodom više, ali i utakmicom više od Dinama, dok bi zagrebački sastav pobjedom u Gradskom vrtu praktički riješio pitanje prvaka jer bi se odvojio na pet bodova razlike u odnosu na prvog pratitelja uz utakmicu manje.

Trener Osijeka Nenad Bjelica susret protiv momčadi koju je vodio još prošle sezone dočekuje miran i optimističan, uzdajući se u formu, motiv i mogućnosti svojih igrača.

- Pripremamo se kao i za svakog drugog protivnika, ništa posebno. Kao i moji igrači, motiviran sam pobijediti, a je li to protiv Slavena Belupa, Hajduka ili Dinama i nema velike razlike. Jasno da su bodovi vrlo važni, ali ništa neće biti riješeno nakon derbija jer ćemo morati pobjeđivati i poslije srijede. Uopće ne opterećujemo ekipu nečim posebnim, želim da se dečki fokusiraju na svoje zadatke i daju svoj maksimum. Igramo protiv najbolje momčadi u Hrvatskoj koja je ostvarila povijesni rezultat u Europi, međutim, prethodne utakmice koje smo odigrali s Dinamom su pokazale da se s njima možemo nositi. Vjerujem da ćemo i sutra biti na visini zadatka i doći do tri nova boda - rekao je Bjelica.

Prednost za Osijek mogla bi biti i činjenica kako je u proteklom razdoblju odigrao mnogo manje zahtjevnih utakmica od Dinama koji je, zbog uspješnog igranja u Europskoj ligi, imao vrlo zgusnut raspored.

- Svježiji smo od njih, to je sigurno. Oni su imali europske utakmice i neke zaostatke iz HNL-a, ali Dinamo ima širok kadar i velike mogućnosti rotacije tako da u ovih 90 minuta to nije naša prednost. Očekujem tešku i tvrdu utakmicu, vjerujem sa sretnim završetkom za nas. Vjerujem da ćemo se prezentirati dobrom igrom, agresivnošću, disciplinom, kao što vjerujem i da možemo biti bolji od njih. Osijek je isto moćan, jako dobar, u odličnoj seriji i s puno samopouzdanja. Ne vidim nijedan razloga zbog čega i ovaj puta ne bismo pokazali pravo lice, kao što je prije nekoliko dana bilo u Splitu - dodao je Bjelica.

Svima u Osijeku je žao što neće biti publike na tribinama, no Bjelica smatra kako se pozitivni impuls navijača u gradu osjeća u svlačionici.

- Preko društvenih mreža se puno toga može iščitati kakva je atmosfera u gradu, no to su navijači koji su uvijek bili uz klub, u teška vremena kao i sada.

Upitan o sastavu za susret protiv Dinama Bjelica je kazao:

- Neće se puno mijenjati u odnosu na Hajduk, nema ni razloga za tim. Imat ćemo 11 spremnih na terenu i devetoricu na klupi, odlučnih dati sve za momčad. Koga god da stavim ne mogu pogriješiti, vjerujem u svakoga od njih. Svi dišu kao jedan i nadam se pobjedi.

Osijekov trener dodao je kako zbog ozljeda neće konkurirati Gutieri i Caro, dok zbog kartona ne može računati na Jugovića.

Trener Dinama Damir Krznar, pak, za dvoboj u Osijeku ne može računati na suspendiranog Bartona te već duže vrijeme ozlijeđenog Moharramija, dok Gavranović još nije na maksimumu nakon oporavka od ozljede.

- Svaka je utakmica sad važna. Ulazimo u seriju derbija, prvi je u srijedu u Osijeku. Izuzetno smo motivirani i spremni pokazati cijeloj ligi da i dalje ne mislimo ispustiti ulogu lidera i mjesto na tablici - izjavio je Krznar komentiravši potom igru Osijeka.

- Izuzetno su stabilna momčad. Znaju igrati na rezultat, primaju jako malo golova, defenzivno su stabilni, a naprijed imaju 'killera' kakav je Mierez. Vrlo su zasluženo na poziciji na kojoj jesu. U velikom su zanosu, imaju gard pobjednika, a mi smo navikli na velike utakmice i teške situacije. Vjerujemo kako smo za nijansu bolja momčad, ali to moramo pokazati na terenu. Dinamo ima pobjednički mentalitet i na njemu gradimo temelj svoje sportske prepotencije da se i dalje sve pita nas.

Krznar je istaknuo kako snažan Osijek tjera Dinamo da bude još bolji.

- Veseli nas izuzetno dobar Osijek ove godine i što nam stvaraju pritisak iz utakmice u utakmicu jer to i nas tjera na nešto najbolje. Sigurno je da će to biti sraz trenutno dva najbolja kluba u Hrvatskoj. Nadam se da će biti i lijepa utakmica bez obzira na važnost i, naravno, našoj pobjedi. Ipak, ne očekujemo da će u slučaju da pobijedimo Osijek sve dalje biti lagano. Tu su Hajduk, Rijeka, Gorica i još puno teških utakmica. Morat ćemo biti ozbiljni, studiozni i vrlo raspoloženi do samog kraja - zaključio je strateg Dinama.