Brutalno zatvorio usta kritičarima: 'Modriću to nikada nisam zabranio'

Među trenerima koji su vodili Luku Modrića u madridskom Realu bio je i Rafael Benítez (59). Prije pet godina španjolski stručnjak vratio se u kraljevski klub, ali se zadržao samo nekoliko mjeseci. Benítez od lani vodi kineski Dalian Yifang.

Govorilo se kako je za vrijeme boravka na Santiago Bernabeuu branio Luki Modriću da dodaje i puca vanjskim dijelom kopačke, a šaputalo se da je i Cristiana Ronalda učio pucati slobodne udarce.

- Sve to nije istina - tvrdi Rafael Benítez.

- Oni koji su govorili da sam Modriću zabranio da puca i dodaje vanjskim dijelom kopačke lažu. Istina je da sam mu rekao kada smatra da može odigrati unutrašnjim dijelom kopačke, to jednostavno i učini. Suigrači će lakše primiti njegovo dodavanje - rekao je Benítez i dodaje:

- I ja sam bio nogometaš i dodavao sam vanjskim dijelom kopačke, ali samo duže lopte. Danas je lako širiti laži. Ne želim trošiti vrijeme na one koji to rade i uopće ne znam zašto im to treba.

Odbacio je i tvrdnje da je on učio Ronalda pucati slobodne udarce.

- I to nije istina! Pričali smo o tome za vrijeme priprema u Australiji. Samo sam mu rekao da smo analizirali način na koji ih je izvodio u Unitedu - zaključio je Rafael Benítez.

