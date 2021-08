Brutalan zločin šokirao svijet formule 1! Uhvatio suprugu s ljubavnicom pa ih ubio. A onda i sebe

Nathalie Maillet (51), izvršna direktorica utrke formule 1 na stazi Spa-Francorchamps u Belgiji, ubijena je u nedjelju 15. kolovoza zajedno s ljubavnicom Ann Lawrence Durviaux (53), profesoricom na sveučilištu u Liegeu. Vjeruje se da ih je ubio suprug čelnice F1 Franz Dubois, koji je također pronađen mrtav u istoj sobi.

Naime, ono što su trenutne sumnje jest da je u zajedničkom domu u Gouvyju uhvatio suprugu s profesoricom i u napadu ljubomore presudio objema, zvao policiju pa počinio samoubojstvo.

U braku su bili 17 godina, a Maillet pritom nikad nije krila biseksualne navike. Također, navodno nije ni bilo tajni po pitanju mijenjanja partnera, tako da nije potpuno jasno što se dogodilo u glavi Franza Duboisa da je odluči napraviti nešto toliko zastrašujuće.

Inače, Maillet je bila izvršna direktorica utrke od 2016. i poveći dio života bila je u automoto svijetu, baš kao i njen suprug. Dapače, ona je pet puta pobjeđivala na utrkama VW Fan kup serije koju je pokrenuo upravo njen suprug. Čak je i osvojila titulu prvakinje 2006.

Kad se vijest pročula, na društvenim mrežama prijatelji, poznanici i kolege počeli su se opraštati od obje. Među njima jest i Jean Todt, predsjednik Međunarodne automobilističke federacije.

- Ona je predstavljala vrh motosporta. Sve moje misli i podrška idu njenoj porodici, prijateljima i ljudima na Spa-Francorchamps.

