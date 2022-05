Boston i Dallas izborili konferencijska finala, evo raspored utakmica konferencijskih finala

Košarkaši Boston Celticsa i Dallas Mavericksa izborili su plasman u konferencijska finala doigravanja NBA lige nakon što su u odlučujućim, sedmim susretima porazili Milwaukee Buckse i Phoenix Sunse. Milwaukee je aktualni prvak, dok je Phoenix imao najbolji skor u regularnom dijelu sezone, no za oba sastava je priča završila za ovu sezonu.

Boston je izborio plasman u finale doigravanja Istočne konferencije NBA lige nakon što je u odlučujućem, sedmom susretu polufinala pobijedio Milwaukee Buckse sa 109-81 i u seriji na četiri pobjede slavio sa 4-3. Boston će u finalu Istoka igrati protiv Miami Heata, a prva utakmica na rasporedu je u utorak u Miamiju.

Još uvjerljivi su bili Dallas Mavericksi koji su na gostovanju porazili Phoenix Sunse sa 123-90 i u seriji na četiri pobjede također trijumfirali sa 4-3. Dallas će se u finalu Zapadne konferencije sučeliti s Golden State Warriorsima. Prva utakmica bit će na rasporedu 18. svibnja u San Franciscu.

Još uvijek aktualni NBA prvaci Bucksi su u polufinalnoj seriji vodili sa 1-0, 2-1 i 3-2, no Boston se svaki put vraćao, a potom u odlučujućem susretu u svom TG Gardenu pred više od 19.000 gledatelja stigao do uvjerljive pobjede vrijedne finala. Boston je uništio Milwaukee dalekometnim šutom pogodivši čak 22 trice iz 55 pokušaja, dok su Bucksi zabili samo četiri iz 33 pokušaja. Grant Williams je pogodio sedam trica, Jayson Tatum pet, a Payton Pritchard četiri.

Gosti su bolje ušli u susret. Poveli su 10-3, pa 24-14. Međutim, Boston je u drugoj dionici okrenuo rezultat i na poluvrijeme otišao sa +5 koševa viška (48-43). U trećoj četvrtini je domaćin stigao do +16 (76-60), a na startu zadnje četvrtine i do 20 koševa prednosti (88-68). Boston je u posljednjem periodu igre imao i velikih +30 za uvjerljivo slavlje i plasman u konferencijsko finale. Grant Williams je za Boston postigao rekordnih 27 koševa u karijeri, Jayson Tatum je dodao 23 koša i osam asistencija, a Jayle Brown 19 koševa.

"Rekao sam Williamsu, neka leti. Večeras te ne poštuju kao ranije u seriji," kazao je trener Celticsa Ime Udoka. "To je bio plan za njega i druge dečke."

Komentirao je i igru najboljeg suparničkog igrača Giannisa Antetokounmpa.

"Dobro smo ga čuvali, promašio je i neke od lakših udaraca oko koša. To je ono o čemu smo razgovarali."

Antetokounmpo je zaključio utakmicu sa 25 koševa, 20 skokova i devet asistencija. Jrue Holiday je dodao 21 poen i osam asistencija, a Brook Lopez je završio sa 15 koševa i 10 skokova.

"To je košarka. To je sport, ponekad pobijediš. Ponekad izgubiš. Postoji pobjednik, postoji gubitnik. Samo moraš živjeti s tim," kazao je Antetokounmpo.

"Bili su bolja momčad u seriji od sedam utakmica," dodao je trener Bucksa Mike Budenholzer.

"To je prastara jednadžba - morate imati dobre igrače; morate imati malo sreće i morate biti zdravi. Sve ove stvari su vam potrebne da biste bili uspješni u doigravanju. Mi nismo bili zdravi koliko smo mogli biti, ali nikoga nije briga," kazao je. Prva utakmica finala Istoka je na rasporedu u utorak u Miamiju.

U drugom susretu večeri Dallas je u Footprint Centru u Phoenix deklasirao Sunse sa 123-90. U prvih šest susreta svaka je momčad slavila na svom parketu, pa je serija otišla u sedmi susret u kojem su prvi put slavili gosti. Dallas je već nakon prve četvrtine imao deset razlike (27-17), a na poluvremenu nestvarnih +30 (57-27). U trećoj dionici je prednost gostiju narasla na čak +42 (92-50). U posljednjoj četvrtini Mavericksi su prikočili, pa je Phoenix ipak malo ublažio težak poraz.

"Mnogo ljudi je reklo da će to biti propast," kazao je s ironičnim smiješkom trener Mavsa Jason Kidd. "Bili su u pravu," dodao je.

Naravno, nije Dallas taj koji je trebao pobijediti u nedjelju, ako je bilo suditi prema prognozama stručnih komentatora.

"Dečki su izašli van i odigrali utakmicu na visokoj razini. U napadu i u obranbi, bili smo aktivni," istaknuo je Kidd.

"Nevjerojatno, zaista ne znam što da kažem," dodao je sjajni Slovenac Luka Dončić koji je vukao Maverickse do pobjede. Za 31 minutu upisao je 35 koševa, deset skokova i četiri asistencije. Mladi 23-godišnji Ljubljančanin zabio je 12 od 19 šuteva iz igre, od čega šest od 11 za tri poena. U slobodnim bacanjima ovaj put je bio nepromašiv, pogodivši svih pet.

"Ovo je bila nevjerojatna momčadska pobjeda. Svi su bili sjajni, svi su igrali koliko su mogli. Večeras ću uživati ​​u ovoj pobjedi, a sutra ćemo razmišljati o Golden Stateu," kazao je mladi Slovenac. Dončić nije bio jedini raspoloženi košarkaš Dallasa. Spencer Dinwiddie postigao je 30 koševa, od toga 21 u prvom poluvremenu, dok je Jalen Brunson dodao 24 koša i šest skokova.

Kod domaćina cijela prva petorka je zabila tek 37 koševa, što dovoljno otkriva kakvu su skromnu šutersku večer imali Sunsi. Najefikasniji je bio igrač s klupe Cameron Johnson sa 12 koševa i pet skokova, Devin Booker je dodao 11, a Chris Paul 10 koševa. Trener Sunsa Monty Williams nije skrivao razočaranje nakon teškog poraza.

"Večeras smo odigrali najgoru utakmicu sezone. Znam koliko su to dečki željeli. Jednostavno nismo mogli izvesti, nismo mogli ništa ubaciti. Dallas je igrao odlično od početka do kraja. Nisam nas dobro pripremio za sedmu utakmicu," kazao je.

Raspored odigravanja utakmica finala doigravanja Istočne i Zapadne konferencije NBA lige:

ISTOČNA KONFERENCIJA - FINALE

Miami Heat - Boston Celtics

1. utakmica: 17. svibnja: Miami - Boston

2. utakmica: 19. svibnja: Miami - Boston

3. utakmica: 21. svibnja: Boston - Miami

4. utakmica: 23. svibnja: Boston - Miami

(ako će biti potrebno)

5. utakmica: 25. svibnja: Miami - Boston

6. utakmica: 27. svibnja: Boston - Miami

7. utakmica: 29. svibnja: Miami - Boston

ZAPADNA KONFERENCIJA - FINALE

Golden State Warriors - Dallas Mavericks

1. utakmica: 18. svibnja: Golden State - Dallas

2. utakmica: 20. svibnja: Golden State - Dallas

3. utakmica: 22. svibnja: Dallas - Golden State

4. utakmica: 24. svibnja: Dallas - Golden State

(ako će biti potrebno)

5. utakmica: 26. svibnja: Golden State - Dallas

6. utakmica: 28. svibnja: Dallas - Golden State

7. utakmica: 30. svibnja: Golden State-Dallas

NAPOMENA: Konferencijska finala se igraju na četiri pobjede