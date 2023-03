Bogdanović ubacio 34 koša u porazu od Chicaga, Šarić postigao 13 poena

Najlošija momčad Istočne konferencije NBA lige Detroit Pistons izgubila je šestu utakmicu zaredom, bolji su u Detroitu bili Chicago Bullsi sa 117-115, usprkos odličnom šuterskom nastupu hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića koji je ubacio 34 koša. Bogdanovć je na terenu proveo 39:28 minuta te šutirao za tricu sjajnih 8-12, za dva je gađao 3-9, a pogodio je i sva četiri slobodna bacanja. Usto je dodao šest skokova, tri asistencije te po jednu osvojenu loptu i blokadu.

Gosti iz Chicaga dominirali su tijekom prve tri četvrtine dvoboja te pred kraj treće dionice imali i 21 poen prednosti (100-79). No, tada je "upalila ruka" Bogdanovića koji je bio najzaslužniji za povratak Pistonsa koji su poravnali na 108-108 tri minute prije kraja, a i u posljednju minutu ušlo se s izjednačenim rezultatom 112-112. U samoj završnici ipak je do izražaja došlo veliko neiskustvo kod Pistonsa, kod prednosti Bullsa 114-112 9.7 sekundi prije kraja Pistonsi su imali napad nakon "time-outa", ali "rookie" Jaden Ivey nije mogao pronaći slobodnog suigrača prilikom izvođenja lopte iz auta pa je panično pozvao novi "time out". Nažalost po njega i Pistonse, momčad je već iskoristila sve "time outove" pa je dosuđena tehnička pogreška uz gubitak lopte domaćima, a Bullsi su iz slobodnih bacanja otišli na neuhvatljivih 117-112.

Bullse su do važne pobjede u njihovoj borbi za ulazak u "play in" predvodili Zach laVine sa 41 i DeMar DeRozan sa 21 ubačajem, dok su se kod domaćih uz Bogdanovića istaknuli Hamidou Diallo sa 19 i Ivey sa 18 poena.

Pistonsi su s omjerom pobjeda i poraza 15-48 "zakopani" na dnu Istoka, dok su Bullsi i dalje 11. na Istoku sa 29-34. Isti broj pobjeda, ali i dva poraza manje imaju 10. Washington Wizardsi koji drže posljednje mjesto koje vodi u "play in".

Oklahoma City Thunder je upisao peti uzastopni poraz, ovoga puta od Los Angeles Lakersa na svom terenu sa 117-123 te je sve dalje od plasmana u "play in", a hrvatski igrač u redovima Thundera Dario Šarić je dobio 15:20 minuta s klupe te to vrijeme iskoristio za 13 koševa (šut za dva 4-4, trica 1-2, slobodna bacanja 2-3) i dva skoka. Lakersi su u Oklahoma Cityju igrali bez svojih najvećih zvijezda LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa, pa ih je do važne pobjede u njihovoj borbi za "play in" predvodio Dennis Schroeder sa 26 ubačaja, a po 19 su dodali Troy Brown i Austin Reaves. Kod Thundera, koji igra bez svog glavnog igrača Shaija Gilgeous-Alexandera, istaknuo se Australac Josh Giddey koji je sa 22 koša, 11 asistencija i 9 skokova bio nadomak "triple-doublea", dok je prvi strijelac momčadi bio Jalen Williams sa 24 ubačaja.

Lakersi su sada 11. momčad Zapada sa 30-33, dok 10. New Orleans Pelicansi imaju 31-32, a 13. Thunder je pao na 28-34.

Prvaci iz 2021. godine Milwaukee Bucksi produžili su svoj niz pobjeda na 16 rutinskom 139-117 domaćom pobjedom protiv nedoraslog Orlando Magica te tako zadržali prvo mjesto Istoka i čitave lige. Giannis Antetokounmpo predvodio je Buckse do nove pobjede sa 31 ubačajem, 7 skokova i 6 asistencija, Jrue Holiday je dodao 23 poena i 9 asistencija, dok su Cole Anthony sa 28 i Markelle Fultz sa 21 ubačajem bili najefikasniji kod Magica.

Milwaukee je sada na omjeru 45-17, dok je Orlando pao na 26-37 i nalazi se na 13. mjestu Istoka.

Tik iza Milwaukeea u borbi za vrh Istoka i dalje su Boston Celticsi koji su u derbiju večeri na svom terenu svladali Cleveland Cavalierse sa 117-113, no pobjeda je bila uvjerljivija no što to konačni rezultat sugerira. Boston je krajem treće četvrtine imao i 21 koš prednosti, a tricom Jaysona Tatuma domaći su četiri i pol minute prije kraja poveli sa 110-94, pa su gosti u završnici mogli tek ublažiti poraz. Tatum je imao još jednu veliku večer, zaustavio se na 41 košu, usto je imao i 11 skokova te 8 asistencija, a veteran Al Horford je dodao 23 poena i 11 skokova. Kod Cavsa odličan je bio Donovan Mitchell sa 44 ubačaja, Darius Garland je dodao 29 uz 9 asistencija.

Boston je sada na omjeru 45-18 i drugi je na Istoku, dok je Cleveland sa 39-26 četvrta momčad Istoka.

Dugo očekivani debi Kevina Duranta za Phoenix Sunse dogodio se u Charlotteu gdje su Sunsi bez problema svladali slabašne domaće Hornetse sa 105-91. Durant, koji je posljednjeg dana prijelaznog roka stigao u Sunse iz Brooklyn Netsa, u prvoj je utakmici za novi klub postigao 23 koša uz dobar šut iz igre 10-15. Najefikasniji je kod pobjednika bio Devin Booker sa 37 koševa, DeAndre Ayton je dodao 16 uz 16 skokova, dok su kod domaćih bolji od ostalih bili Kelly Oubre sa 26 i Terry Rozier sa 20 pogodaka.

Phoenix je sa 34-29 trenutačno četvrti na Zapadu, dok je Charlotte sa 20-44 pretposljednji 14. na Istoku.