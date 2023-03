Šarić odličan u porazu Oklahome, Zubac solidan u porazu Clippersa

Oklahoma City Thunder Darija Šarića sinoć su poraženi kod kuće, bolji od njih su sa 123-117 bili Sacramento Kingsi, a hrvatski je košarkaš odlično odigrao u porazu svoje momčadi. Šarić je na terenu proveo 27:05 minuta i zabio 21 koš /šut iz igre 7/11, trice 2/6) pridodavši tome osam skokova i dvije asistencije.

Harrison Barnes bio je najbolji strijelac pobjedničke momčadi sa 29 koševa, a još su četvorica njegovih suigrača upisala dvoznamenkasti učinak. Domantas Sabonis je imao 22 poena, 13 skokova i devet asistencija za Sacramento kojem je ovo četvrta pobjeda u nizu.

Jalen Williams je predvodio Oklahoma City sa 27 koševa i osam asistencija.

Oklahoma City, koja je izgubila četvrti put zaredom, borila se s zaostatkom od 17 koševa i izjednačila na 98-98 nešto manje od devet minuta prije kraja. Barnes je postigao osam poena tijekom serije 12-2 kako bi pomogao Sacramentu da vrati kontrolu.

Solidan je bio i Ivica Zubac čiji su LA Clippersi kod kuće poraženi od Minnesota Timberwolvesa sa 101-108.

Jaden McDaniels ubacio je 20 poena, a Anthony Edwards 18 za Minnesotu koja je prekinula niz od tri poraza. Rudy Gobert ubacio je 16 poena, a Kyle Anderson dodao je 12 poena i 10 skokova dok su Timberwolvesi pomogli svojim izgledima za doigravanje pobjedom u drugoj utakmici od četiri utakmice gostovanja u Kaliforniji.

Paul George je zabio 25 koševa, a Kawhi Leonard dodao je 23 u trećoj utakmici zaredom koju su Clippersi izgubili. Zubac je odigrao 28:27 minuta i u tom vremenu uz šut iz igre 5/7 zabio 12 koševa te upisao devet skokova, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i dvije blokade.

Georgeov nalet od 5-0 doveo je Clipperse do 103-98 prije nego što je Anderson zabio unutra i Timberwolvesi povećali prednost na 105-98 minutu do kraja. Russell Westbrook je tricom smanjio vodstvo Minnesote na 105-101 42 sekunde do kraja prije nego je Gobert zakucavanjem doveo Wolvese za šest razlike 23 sekunde do kraja.

Denver Nuggets su u gostima sa 133-112 pobijedili Houston Rocketse, a Jamal Murray zabio je 32 koša uz šest asistencija, dok je Nikola Jokić zabilježio svoj 100. triple-double učinak u karijeri.

Jokić je upisao 14 koševa, 11 skokova i 10 asistencija i tako postao šesti igrač u povijesti NBA koji je dosegao stoti triple-doublea. Russell Westbrook je prvi sa 198 triple-doublea u karijeri, a slijede ga Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) i LeBron James (106).

Jalen Green je bio najbolji pojedinac Rocketsa sa 17 poena.