Bogdanović maestralno otvorio NBA sezonu! Zabio 22 u pobjedi Jazza

Hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović bio je najbolji strijelac Utah Jazza koji je u svojoj prvoj utakmici u novoj sezoni NBA lige uvjerljivo na svom parketu svladao Oklahoma City Thunder 107:86.

Bogdanović je za 28:12 minuta provedenih na parketu ubacio 22 koša (šut za dva 8-11, trica 2-6), a tome je dodao četiri skoka, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu. Za Jazz je Jordan Clarkson s klupe dodao 18 poena, dok je Rudy Gobert uz 16 ubačaja sakupio i 21 skok. Kod slabašnih gostiju najučinkovitiji je bio Shai Gilgeous-Alexander s 18 pogodaka.

Prošlosezonski finalisti Phoenix Sunsi u novu su sezonu ušli 98:110 domaćim porazom od Denver Nuggetsa. Sunsi su kontrolirali rezultat u prvom poluvremenu, no nastavkom su dominirali Nuggetsi koji su predvođeni najkorisnijim igračem lige Nikolom Jokićem drugi dio riješili u svoju korist sa 59:40 te stigli do komforne pobjede. Jokić je bio prvo ime Nuggetsa sa 27 koševa i 13 skokova, Will Barton je dodao 20, dok su u ujednačenom sastavu Sunsa najviše pokazali Mikal Bridges sa 16 poena, Chris Paul sa 15 ubačaja i 10 skokova te DeAndre Ayton s 15 pogodaka. Dario Šarić se još uvijek nije oporavio od ozljede koljena koju je zadobio tijekom finala protiv Milwaukeeja u srpnju te stoga nije bio u sastavu.

Foto: Reuters

Najzanimljivija utakmica odigrana je u Madison Square Gardenu gdje su domaći New York Knicksi nakon dva produžetka svladali svoje velike rivale Boston Celticse 138:134. Knicksi su u posljendjih 10 sekundi četvrte četvrtine ispustili četiri poena prednosti, a dvoboj je tricom sa sirenom u produžetak poslao Marcus Smart. Na isteku prvih pet minuta dodatka priliku za pobjedu Celticsa propustio je Jayson Tatum, pa je konačna odluka donesena u drugih pet minuta. Derrick Rose pogodio je za 138:134 22 sekunde prije isteka vremena, zatim je Jaylen Brown promašio tricu za priključak Celticsa pa su Knicksi ipak sigli do startne pobjede.

Domaće su do pobjede predvodili Julius Randle s 35 ubačaja, 8 skokova i 9 asistencija te Evan Fournier s 32 koša, dok su kod Celticsa najbolji bili Brown s 46 poena, 9 skokova i 6 asistencija te Tatum s 20 pogodaka i 11 skokova.

Philadelphia 76-ersi su i bez suspendiranog Bena Simmonsa u sezonu krenuli uvjerljivom 117:97 pobjedom na gostovanju kod New Orleans Pelicansa. Četiri igrača Sixersa postigla su 20 ili više koševa, Joel Embiid i Furkan Korkmaz po 22, a Tobias Harris (12 skokova) i Tyrese Maxey po 20. Kod Pelicansa, koji su bili bez Ziona Williamsona, najučinkovitiji su bili Brandon Ingram s 25 i Nickeil Alexander-Walker s 23 koša.