Bode Miller: Nema  više divljih na stazi kao što sam to bio ja...

Bode Miller se prije više od godinu dana zauvijek povukao iz skijanja kao brončani olimpijac i skijaš koji nikoga nije ostavljao ravnodušnim. U velikom intervjuu za Sport Bild legendarni američki skijaš prvo je morao odgovoriti na pitanje škaklja li ga još nekad da se vrati na stazu?

Bode Miller (41): Iskreno, nimalo mi to ne fali! Kad gledam utrke, sam sretan što više ne sudjelujem. Zato što su stres i rizici bili preveliki. Bio sam skijaš koji je uvijek morao skijati s najvećim rizikom kako bih bio u samom vrhu.

Sport Bild: Bili ste prvi kauboj skijaške scene, stalno na rubu izlijetanja. Nije li vas ponekad bilo strah?

Miller: U najvećem dijelu karijere... bilo me strah. Prilično rano postalo mi je jasno da ima puno vozača koji su tehnički bolji od mene, tjelesno jači ili jednostavno pripremljeniji. Da bih pobijedio, morao sam uložiti puno više.

Sport Bild: Što ste radili drukčije od drugih?

Miller: Morao sam voziti izravnije na vrata i ići stazom riskantnijim linijama. To je već samo po sebi ulijevalo strah jer sam riskirao više nego drugi, a naš je sport dovoljno opasan i bez toga.

Sport Bild: Ima li i danas divljih skijaša poput vas?

Miller: Iskreno, ne vidim nijednog s kojim bih se mogao identificirati. I to je razočaravajuće.

Sport Bild: Vaše sunarodnjakinje Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin najbolje skijaju baš na najvećim događajima. Što vas čini tako jakim?

Miller: Odlučujući je naš stav. Čak ne toliko samopouzdanje koliko ego nas Amerikanaca. Mi Amerikanci uvijek mislimo da ćemo na velikoj pozornici obaviti stvar. I to je uvijek bilo tako. To je taj kaubojski mentalitet Amerikanaca i Amerikanki.

Sport Bild: Gdje je Vonn na nekoj vječnoj ljestvici? Postigla je 82 pobjede u karijeri, što je samo četiri manje od Ingemara Stenmarka u utrkama Svjetskog kupa.

Miller: Ona je na samom vrhu. Stenmark je skijao u neko sasvim drugo doba koje nije bilo toliko moderno. On se nije morao boriti sa svime time što je Lindsey morala svladati. Među ostalim vozila je i puno više utrka po sezoni. I zato smatram da je ona najveća. Ali i Shiffrin ima veliku priliku za vječni rekord (s 23 godine već ima 54 pobjede), što je zasigurno frustrirajuće za Lindsey.

Sport Bild: Što biste promijenili u skijanju kako bi ono postalo atraktivnije?

Miller: Prve asocijacije na to pitanje su mi oprema i priprema staze. Utrke su u 50-ima, 60-ima i 70-ima bile zanimljive, zato što oprema skijaša nije bila tako dobra, a staze su bile teže. Bile su valovite, svako spuštanje bila je živa opasnost. A u to vrijeme nije bilo ni mreža za izlijetanje.

Sport Bild: Želite li biti trener?

Miller: To me baš ne uzbuđuje. Sad uživam u ulozi oca, a trenerski bi me posao odvukao od obitelji. Kad jednom ostarim i kad ćemo supruga i ja poželjeti više putovati, možda ću i trenirati nekog skijaša.

