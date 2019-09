Bjelica: Zadovoljan sam, ali smo trebali još uvjerljivije slaviti

Trener Dinama Nenad Bjelica zadovoljan je nakon što je njegova momčad u 10. kolu HNL-a svladala Lokomotivu s 4:0.

- Mislim da smo odigrali vrlo ozbiljnu utakmicu. Rekao bih da smo od prve minute kontrolirali utakmicu i nismo dali protivniku da se previše razmaše. Momčad su koja kod kuće dosta dobro igra, općenito dobro igraju i u dobroj su formi. Uvjerljivo smo pobijedili s visokim rezultatom, moglo je biti i više, ali zadovoljan sam igračima na terenu, i danas i u Kupu. Tako trebamo dalje nastaviti - rekao je Bjelica.

Je li ovo najbolja utakmica Dinama u prvenstvu ove sezone?

- Imali smo dobrih prvenstvenih utakmica ove sezone, Gorica, Belupo, Lokomotiva... može se reći da je ovo bila jedna od najboljih. Vidjet ćemo sad nakon utakmice kako će se sutra probuditi igrači koji su danas igrali. Teren je bio dosta tvrd. Vidjet ćemo hoće li neki imati probleme. Dilaver trenira jako dobro, bio je danas tu da bude uz ekipu... nadam se da će i Theophile biti na dispoziciji i da ćemo moći sastaviti dobru ekipu za Manchester. Osim Andrića i Leškovića svi su na raspolaganju, a Majer ima nekih manjih problema s koljenom. Vjerujem da ćemo se u utorak moći dobro suprotstaviti protivniku - rekao je Bjelica.

Utakmicu su prokomentirali i prvotimci.

- Šteta što nismo zabili još koji gol. Mogao sam i ja zabiti, ali navika mi je dodavati. Šteta što nismo u prvom dijelu zabili više. Ipak nije bilo lako, Lokomotiva je dobra ekipa. Išli smo od prve minute koncentrirano i to nas je nagradilo. Dogodila nam se ona utakmica protiv Varaždina i ne smije nam se to više ponoviti, ne smijemo to dozvoliti. Sve je do odnosa. Čeka nas sada Manchester, treba biti optimist. Oni su vrhunska ekipa, svi to znamo. Jedni su od kandidata za osvajanje Lige prvaka, a ne samo za prolazak grupe. Idemo tamo, nećemo se predati. Imamo i mi svoje kvalitete - izjavio je Petar Stojanović, dok je Damian Kadzior dodao:

- Mislim da nije bilo lako kao što se možda čini po rezultatu i 4:0 pobjedi. Prvo poluvrijeme je bilo teško, mogli smo i trebali zabiti i više pogodaka, ali eto postigli smo samo jedan. Bilo bi lakše da smo rano imali veću razliku. Lokomotiva je jako dobra ekipa. Jako sam sretan zbog svog pogotka i cijele utakmice. Sretan sam što sam dobio šansu od trenera, dajem 100 posto od sebe i uvijek razmišljam samo o sljedećem koraku. Želim svaku utakmicu i trening dati maksimum.

Trener Lokomotive Goran Tomić je izjavio:

- Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi. Utakmicu bih podijelio u dva dijela, period do 60. minute i od 60. minute. Presudila nam je neoprostiva pogreška u sredini terena, izgubili smo jednu loptu za 2-0, pa je do kraja utakmice bilo samo pitanje koliko ćemo golova primiti. Predali smo se, rasuli smo se i to me jako zasmetalo. Kod Dinama ne treba spominjati kvalitetu, oni su počeli igrati jednostavno i zabijati. Nas je spašavao Grbić, uz njega su još samo Sammir i Budimir zaslužili pozitivne ocjene.