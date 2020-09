Bjelica: Poštujemo Basel, ali vjerujem da ćemo ga izbaciti

Nogometaši Osijeka u četvrtak u Gradskom vrtu (20.45 sati) u 2. kolu kvalifikacija Europske lige igraju protiv favoriziranog švicarskog Basela, no trener Nenad Bjelica vjeruje u prolaz ako budu odigrali na vrhunskoj razini.

Prije četiri dana Osijek je u Gradskom vrtu pobijedio Rijeku s 3-0, ostvarivši prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno, bio je to debi Nenada Bjelice na klupi Osijeka.

"Ozračje je uvijek pozitivno nakon pobjede. Svi su nam na raspolaganju izuzev Ndockyta, Lope i Cara. Svi ostali su zdravi i orni, uvjereni da možemo ostvariti prolazak u sljedeće kolo. Taktički će to za nas biti prilično drugačija utakmica u odnosu na Rijeku, jer oni ne igraju u istom rasporedu. Vjerojatno neće biti značajnijih promjena u našem sastavu, a očekujem maksimalan angažman, uz ispunjavanje svih zadataka na terenu, i pravu energiju. Vjerujem da ćemo u tomu biti bolji od Basela i proći dalje, bez obzira na to što imamo protivnika koji je prošle sezone igrao četvrtfinale Europske lige. No, mi vjerujemo u sebe i svoje šanse ako budemo odigrali na vrhunskoj razini, čemu se nadam", izjavio je, kako prenosi internetski portal Osijeka, trener Bjelica.

Basel je klub vrlo bogate tradicije, osvajač je brojnih trofeja u švicarskom nogometu i stalni sudionik natjecanja pod okriljem Uefe. Bili su 20 puta prvaci Švicarske, od toga osam puta zaredom u razdoblju od 2010. do 2017. Basel je prošle sezone u domaćem prvenstvu bio treći, iza prvaka Young Boysa i St. Gallena. U odnosu na prošlu sezonu nisu puno toga mijenjali.

"Ostali su skoro kompletni u odnosu na prošlu sezonu. Imaju oni osim Cabrala, za kojega smo čuli da je bio zaražena koronavirusom, još dva vrlo kvalitetna napadača, Wolfswinkela i Ademija. No, vjerujem u našu snagu i kvalitetu, i u naš rad. Mislim da možemo izbaciti tako renomiranog protivnika. Poštujemo ga, ali vjerujem u prolaz", dodao je Bjelica.

U slučaju neodlučenog ishoda nakon 90 minuta, igra se produžetak (2 puta po 15 minuta), a ne bude li ni tada pobjednika, o plasmanu u 3. kolo kvalifikacija Europske lige odlučivat će jedanaesterci.

"Ne, nismo trenirali jedanaesterce, niti to posebno planiramo. Uostalom, teško je naučiti pucati penale na jednom treningu. Ne razmišljamo o neriješenom rezultatu, nego isključivo o pobjedi za koju ćemo dati sve od sebe. Drago mi je da se stvorila primjetna nogometna euforija u gradu i zbog toga je momčad uvijek u dodatnoj obvezi pružiti maksimum", zaključio je Bjelica.