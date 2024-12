Bjelica otkrio vraćaju li se Sučić i Petković! Zima donosi nove loše vijesti za navijače

Utakmice Hrvatske nogometne lige natavljaju se 17. kolom, a Dinamo će se susresti s Lokomotivom. Utakmica zagrebačkih klubova predzadnja je prije zimske stanke, a u nju niti jedni, niti drugi ne ulaze u dobrom stanju. Dinamo na Kranjčevićevu ide kao trećeplasirana momčad prvenstva. U posljednje dvije utakmice upisali su drugi ovosezonski poraz od Hajduka i po drugi su puta propustili uzeti sve bodove protiv Slaven Belupa. Lokomotiva je pak zadnjeplasirana momčad prvenstva s dva boda manje od Šibenika. Ipak, najveća utakmica kola bit će derbi Hajduka i Rijeke, a ukoliko jedna od momčadi pobjedi aktualnome prvaku pobjeći će na čak devet bodova prednosti. Susret Dinama i Lokomotive najavio je trener Nenad Bjelica.

"U posljednje dvije utakmice nismo pobijedili, ali smo dobro izgledali i defenzivno i ofenzivno. Stvarali smo šanse i to nam mora dati samopouzdanja. Vjerujem da ćemo u sljedeće dvije utakmice.osvojiti šest bodova koji bi nas približili vodećima, čime bismo u pauzu ušli nešto mirniji", rekao je trener čija momčad nije pobjedila od 5. studenog kada su u Ligi prvaka svladali Slovan iz Bratislave. Bjelica se prisjeća kako je u prvoj utakmici na klupi svladao Lokomotivu rezutlatom 5:1.

GALERIJA Dinamovci došli do navijača i s njima proslavili bod protiv Celtica

"Ta utakmica je bila dobra. Pobijedili smo uvjerljivo, 5:1. Odigrali smo stvarno kvalitetno, ali moram podsjetiti da smo tada bili kompletni. Tada je bilo lakše doći do pozitivnog rezultata, ali i sada vjerujem u ekipu i momke koji su na raspolaganju jer su u posljednje vrijeme pokazali da se na njih može računati", kazao je trener Dinama pa potvrdio da do kraja godine igrati neće Arijan Ademi, Josip Mišić, Bruno Petković niti Petar Sučić. "Ademi i Mišić su otpali do kraja godine, Torrente i Cordoba se vraćaju u kadar, kao i Perić, Perković i Moharrami, Oliveras i Bočkaj, sve redom igrači koji nisu upisani u Ligi prvaka, pa tako ulazimo sa 6-7 igrača više nego što smo imali za susret protiv Celtica. Zbog toga je konkurencija u momčadi veća", kaže Bjelica pa se osvrće na protivnika:

"Mislim da je to ekipa koja ne zaslužuje biti posljednja. Imaju jako puno kvalitetnih igrača i iskusnih u SHNL-u. I Kolinger i Leovac i Čop i Mudražija su sve redom ozbiljni igrači. Da ne spominjem mlade igrače poput Goričana i Vranjkovića i iskusne poput golmana Šubarića i Karačića. To je vrlo iskusna momčad koja zaslužuje više. Teško mi je reći zašto nisu bolje plasirani zbog ovog mog ritma u Dinamu. Tu ima puno kvalitete i dobro se adaptiraju na svoj teren, pa su uvijek opasni. U utakmicama protiv Dinama uvijek daju svoj maksimum, tako da očekujem ozbiljnog protivnika, ali nadam se i vjerujem da ćemo mi u toj utakmici biti bolji."

Potom je nekoliko riječi rekao o juniorima Dinama i Lokomotive koji su se uspjeli plsirati u nokaut fazu Lige prvaka u svome uzrastu. "Zaista velik uspjeh. Velike čestitke i Lokomotivi i našim mladićima i stručnom stožeru koji je uspio unatoč izostancima, jer smo im mi morali ukrasti par igrača, izboriti plasman dalje. Čestitam i na tome i želim puno sreće u nastavku natjecanja", dovršio je trener momčadi iz Maksimira.

VIDEO Dinamo će teško proći dalje, ova utakmica bila je ključ